Stole Dimitrievski alargará sus vacaciones antes de regresar a Valencia

El Valencia CF está trabajando en busca de la confección adecuada de una plantilla que este curso dejó bastantes alertas. En invierno se reforzaron algunos puestos clave, pero de nuevo ahora hay que planificar con más acierto y menos parches. Se esperan refuerzos en todas las líneas, incluida la portería donde podría partir como titular el macedonio Stole Dimitrievski tras renovar su contrato recientemente.

Precisamente el portero, que se hizo con el puesto gracias a las lesiones de Julen Agirrezabala, es uno de los pocos internacionales del equipo. No se clasificó para el Mundial 2026, aunque disputó la repesca, donde Dinamarca les pasó por encima sin problemas. Por este motivo, el club le ha dado una semana extra de vacaciones según ha publicado 'Cope'.

El caso de Eray Cömert es diferente, ya que tiene contrato hasta el 30 de junio y su continuidad es improbable, por lo que su regreso una vez eliminen a Suiza difícilmente será para ponerse a las órdenes de Carlos Corberán.

Javi Guerra, también un extra

Algo parecido podría ocurrir con Javi Guerra, que acudió a la concentración previa a la cita mundialista con los de Luis de la Fuente, llegando incluso a debutar con la absoluta.

Javi Guerra jugó 33 minutos con el dorsal 19 en el España - Irak del pasado 4 de junio / Ángel Martínez

El seleccionador Luis de la Fuente terminó muy satisfecho con la actitud del jugador valencianista, tanto en los entrenamientos como en los minutos que disputó en el amistoso frente a Irak. Su implicación, personalidad y capacidad para integrarse en la dinámica del grupo reforzaron la buena impresión que ya había dejado durante la semana de trabajo con la selección.

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Además de las sensaciones, los datos también respaldan su estreno internacional. 17 de 19 pases precisos, 11 de 13 pases en campo rival, 6 de 6 pases en campo propio y 1 de 1 en pases largos acertados. Además, 2 de 2 regates acertados, 28 toques al balón y solo 5 pérdidas en media hora. Javi también se implicó en defensa con 4 duelos ganados de 7 y 2 faltas.