Suiza-Bosnia: segunda oportunidad para el único mundialista del Valencia CF Eray Cömert

Suiza y Bosnia y Herzegovina buscarán este jueves (21:00, horario peninsular español) el liderato en la segunda jornada del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa en el Estadio Los Ángeles, en un igualado grupo B, en el que todas las selecciones suman un punto tras igualar en el debut del campeonato. Eray Cömert, el único mundialista del Valencia CF, afronta su segunda oportunidad en la Copa del Mundo después de quedarse a cero en el primer encuentro. El valencianista a priori apunta de nuevo al banquillo de inicio. La idea es que Elvedi y Akanji repitan como titulares en el centro de la defensa.

El conjunto helvético parte, a priori, como favorito para lograr auparse al liderato pese al empate (1-1) contra la Qatar de Julen Lopetegui por culpa de un tanto en propia puerta de Miro Muheim en el minuto 94. "Fue un toque de atención, pero aún podemos ganar el grupo", apuntó el centrocampista suizo del Sevilla Rubén Vargas.

A pocos kilómetros del Monte Lee, donde el cartel de Hollywood se alza sobre la megalópolis y su vanguardista estadio cuya finalización en 2020 costó más de 5.000 millones de dólares, el grupo de Murat Yakin afrontará por segunda vez en su historia a Bosnia y Herzegovina, que le ganó (2-0) en ese precedente hace una década en Zúrich.

El seleccionador bosnio, Sergej Barbarez, podría volver a repetir en la delantera con el jugador del Universitatea Cluj Jovo Lukic, autor del tanto del empate (1-1) frente a la coanfitriona Canadá en el estreno mundialista, para tratar de dar la sorpresa y acercarse a los dieciseisavos de final. Tampoco se esperan cambios es el centro de la defensa. A la espera quedaría el veterano del Schalke Edin Dzeko, el máximo goleador (73) histórico de la selección balcánica y quien, con 40 años, confía en debutar en su segundo Mundial. En el anterior, en Brasil 2014, quedó eliminado en la fase de grupos, un hito que quiere franquear ahora en su última participación en el torneo.

Qatar sumó su primer punto mundialista ante Suiza / EFE

ALINEACIONES POSIBLES:

SUIZA: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas y Embolo.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Demirovic y Lukic.

ÁRBITRO: Joao Pedro Silva Pinheiro (POR).

ESTADIO: Estadio Los Ángeles.

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HORA: 21:00 (La 1/DAZN/Movistar).