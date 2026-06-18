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El Valencia CF anuncia la marcha del capitán del VCF Mestalla

El club se ha despedido en redes sociales de Javi Navarro después de siete temporadas jugando en la Academia

VÍDEO VCF | Así es la nueva camiseta del Valencia CF 26/27

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

No es ninguna sorpresa porque ya lo había anuncido el propio jugador hace dos semanas en sus redes sociales, pero Javi Navarro no seguirá en el Valencia CF. Lo ha comunicado esta tarde el club en sus redes sociales, despidiendo al capitán de su filial después de un larguísimo periodo en la entidad blanquinegra.

"El Valencia CF le agradece su dedicación, entrega y compromiso en sus 7 temporadas en la AcademiaVCF en las que ha representado al Club portando el brazalete", comunicaba la entidad en sus redes sociales, además de señalar también el adiós de Oriol Marty, Andrés Caro, Javi Pamies, Pere Joan y a Pedro Gomes.

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Pivote puro, Navarro fue capitán también del Juvenil A que ganó la liga hace dos temporadas ya ha dado un gran rendimiento en el Mestalla. Ahora buscará dar el salto a categorías superiores a la Segunda RFEF para seguri creciendo en su carrera deportiva.

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