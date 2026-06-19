El Real Celta sube su oferta por el lateral del Valencia CF Jesús Vázquez

Jesús Vázquez puede ser uno de los nombres del verano en clave Valencia CF. El futbolista de Mestalla está en la agenda del Celta de Vigo, que quiere ampliar efectivos de cara a otra temporada exigente donde de nuevo va a disputar la Europa League. Por todo eso, y ante la insistencia de Giraldez de reforzar el lateral izquierdo, el cuadro de Balaídos insiste en llamar a la puerta de Mestalla para tratar de incorporar a un jugador que este año cuando ha tenido que saltar al terreno de juego lo ha hecho a buen nivel. En esta ocasión, y como ha adelantado el Faro de Vigo, sería mediante una operación con una oferta económica más algún jugador en la operación.

Según apunta el Faro de Vigo, Unai Núñez, que ha rendido a buen nivel en la segunda vuelta en Mestalla cuando ha tenido la oportunidad de jugar, es uno de los que ofrece el Celta de Vigo como moneda de cambio. Siempre añadiendo eso sí un plus económico desde tierras gallegas. Por su parte, y según avanza 90 minuts, Manu Sánchez es otra de las piezas que el Celta pone sobre la mesa para tratar de abaratar una operación que, hasta el momento, se le va de precio al equipo celeste.

Javi Galán sería de hecho otra de las opciones que está manejando el cuadro gallego, que ya disfrutó del exjugador de Atlético de Madrid y actualmente en Osasuna, donde ha tenido tramos de un nivel altísimo. Eso sí, en Vigo se valora muy positivamente la juventud de Jesús Vázquez, quien a sus 23 años ya lleva unos cuantos en la élite y aunque hasta la fecha ha estado a la ‘sombra’ de Gayà, el lateral se siente preparado para ser un primer espada en LaLiga.

Tárrega, Jesús Vázquez y Javi Guerra, en el partido de la primera vuelta contra el Athletic en Mestalla, que acabó con victoria (2-0) / LaLiga

El estilo de Giraldez

Curiosamente este año Jesús Vázquez ha participado en alguna ocasión como carrilero cuando Corberán intentó una defensa de cinco. Contra el Atlético y también precisamente ante un Celta que provocó una herida importante en el Valencia en un encuentro que empezó con penalti fallado por parte del cuadro de Corberán en los primeros compases.

Noticias relacionadas

El lateral izquierdo eso sí no desentonó y además cuando ha tenido que actuar en línea de cuatro lo ha hecho con garantías. Después de haber pasado por problemas en los últimos años, en esta temporada el jugador del Valencia ha encontrado mejor rendimiento cuando ha tenido la oportunidad. Giraldez por su parte es un técnico que rota muchísimo, que da oportunidades de manera constante y que ha usado incluso laterales/carrileros a pierna cambiada para pedirles que acudan hacia posición interior. El entrenador gallego ha potenciado además a futbolistas jóvenes y Jesús entra dentro de ese perfil, pero lo cierto es que el lateral está, de momento, centrado en rendir con el Valencia y en cumplir su sueño de triunfar en Mestalla.