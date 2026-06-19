Así está el futuro de Unai Núñez

Unai Núñez va a empezar la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo. El defensor vasco, que viene de una buena segunda vuelta de temporada en el Valencia CF, tiene opciones de pelear por un puesto en la plantilla celeste en un año en el que los vigueses van a jugar tres competiciones y no se quieren quedar cortos atrás.

El futbolista, que es del agrado de Carlos Corberán por su implicación, agresividad, experiencia y capacidad para jugar en el centro de la defensa y en el lateral derecho, es uno de los nombres que están encima de la mesa para reforzar el equipo, pero de entrada los planes a corto plazo del Celta con él son los de verle en acción en pretemporada.

Giráldez quiere ganar recursos atrás

El cuadro gallego ha experimentado esta temporada de primera mano los riesgos de jugar tres torneos sin contar con todos los recursos necesarios atrás y para el próximo curso la idea que tiene el entrenador es contar con una mayor profundidad de plantilla, con recursos para mantener el nivel competitivo a lo largo del curso.

Ahí el perfil de Núñez es interesante para el entrenador precisamente porque en el Valencia CF ha sido el comodín en una segunda vuelta clave, en la que ha solventado problemas para Corberán tanto defendiendo la parcela central como el flanco derecho.

Jesús Vázquez, con el brazalete de capitán, ante el Burgos CF / EFE

Un intercambio muy complicado con Jesús Vázquez

Entre Valencia CF y Celta de Vigo hay intereses cruzados, ya que los gallegos quieren a Jesús Vázquez para su lateral zurdo, pero según ha podido saber Superdeporte la operación se antoja más que complicada en estos términos y son opciones que de avanzar lo harían por separado.