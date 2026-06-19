Otro mercado llevado al extremo en el Valencia CF

A dos semanas de volver al trabajo, el Valencia CF solamente tiene en plantilla a un extremo que entra claramente en los planes de Carlos Corberán: Luis Rioja. A partir de ahí, un año más las bandas tienen un papel capital en el mercado de fichajes, ya que el club tendrá que firmar hasta tres jugadores de banda... o tendrá que apostar por la cantera, por 'resucitar' a Arnaut Danjuma o apostar por Ryunosuke Sato para jugar por fuera.

De firmar para la banda no se va a 'escapar' el club, pero el número de futbolistas dependerá en gran medida de la voluntad del entrenador de reciclar otros recursos o hacer algo que no hizo en toda la temporada anterior: mirar hacia Paterna, al menos en la primera vuelta, porque es el tiempo en el que Diego López estará fuera por lesión.

El vacío que deja Ramazani

En estos momentos solo Rioja tiene el bagaje y el respaldo del entrenador para ser extremo titular, pero con la salida de Largie Ramazani la necesidad de firmar un otro jugador de banda titularísimo es absoluta y va más allá de si se decide dar una segunda vida a Danjuma o tirar de cantera.

Mejorar el juego exterior es obligatorio

El belga es una de las opciones que se maneja si el Leeds lo deja salir en buenas condiciones económicas, pero el club ha de ir más allá porque viene de una campaña verdaderamente improductiva a nivel ofensivo y con unas enormes dificultades para ser profundo, desequilibrar y producir juego de ataque.

En este contexto firmar dos extremos parece prácticamente inevitable y es en el cuarto en el que las opciones van desde acudir al mercado hasta hacer un acto de fe con Danjuma o trabajar con Sato, fichaje encarrilado, como jugador de banda aunque su tendencia sea la de participar por dentro.

David Otorbi, en un partido con el primer equipo del Valencia CF / VCF Media

Otorbi, ante su gran examen

La opción de la cantera, a priori, es la de David Otorbi. Después de su renovación y el crecimiento que ha tenido en la última campaña, la pretemporada se presenta como un gran examen para él y si está preparado para desempeñar ese rol en la rotación, pujando por un puesto. También estará con los 'mayores' Pablo López, sensación del verano pasado al que una lesión cortó su oportunidad de destacar cedido en Segunda División.