El Valencia CF pregunta al Eintracht de Frankfurt por uno de sus jóvenes valores: Yannis Ahouannou

El Valencia CF, bajo la dirección del jefe de scouting, Lisandro Isei, sigue rastreando el mercado en busca de talento joven para reforzar su estructura de futuro y, según ha informado el periodista Víctor Llebaria, ha realizado una primera consulta por Yannis Ahouannou, futbolista de 18 años que saobresale por su capacidad para amoldarse a diferentes posiciones defensivas.

La operación, sin nada avanzado, se halla en fase embrionaria con el Valencia haciendo interesando a través de la agencia de representación de Ahouannou sobre las condiciones en las que podría llegar para reforzar, en principio, al filial valencianista con perspectiva de ayudar al primer equipo, entrenado por Carlos Corberán.

Una fórmula para abaratar la llegada

Dentro de esas conversaciones preliminares, con el jugador como agente libre en busca de nuevos destinos tras no haber renovado con la entidad alemana, tal y como indica 'Tribuna Deportiva', el Valencia ha cuestionado al club de origen la opción de ahorrarse los derechos de formación -alrededor de 300 000 euros- a cambio de un porcentaje en un futuro traspaso. Yannis Ahouannou, nacido en Alemania aunque de familia de Benín, el jugador se ha formado desde niño en la cantera del Eintracht.

Un perfil que gusta en Paterna

Ahouannou encajaría en el perfil de futbolista que sigue la dirección deportiva valencianista para fortalecer el filial, y al mismo tiene reúne el perfil prometedor de jugador con perspectiva de primer equipo. Su proyección y margen de crecimiento, jugando en ambos flancos de la defensa y también como marcador central, han despertado el interés de los captadores valencianistas.

Mercado de futuro

A sus 18 años, recién cumplidos a finales de mayo, Yannis está considerado como uno de los jóvenes defensores con mayor proyección de su generación en Alemania. Formado como lateral derecho, aunque con capacidad para actuar en el otro costado y en el eje de la zaga en defensas de dos y tres centrales, destaca por su versatilidad, madurez táctica y una notable facilidad para anticiparse a las acciones de los rivales.

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En el radar de las inferiores de Alemania, el futbolista también mantiene la puerta abierta a representar a Benín, país de origen de su familia.