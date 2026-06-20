Hugo González, con un doblete, héroe absoluto del ascenso del Celta Fortuna a Segunda División

Hugo González ha roto todos los esquemas esta temporada con la camiseta del Celta Fortuna. El exjugador del Valencia CF ha sido el mejor futbolista de la Primera RFEF con un rendimiento superlativo, descomunal, durante toda la fase regular y el héroe total del playoff de ascenso a Segunda División.

La final de la promoción de ascenso le enfrentaba a un histórico como la Ponferradina y en el partido decisivo en Balaídos apareció como aparecen los buenos, marcando el doblete que puso en ventaja a los suyos y que lanzó a los celestes a la categoría de plata del fútbol español, todo un hito para la cantera del Celta.

Dos goles clave

El primer gol, sorteando al portero con mucha calidad al portero y el segundo, de penalti, fueron la rúbrica de González en un partido histórico para los suyos y que le posiciona como el indiscutible héroe del Celta de Vigo en esta proeza de su filial.

El jugador valenciano ha dado un paso al frente y ya está listo para jugar en la élite. Este verano tendrá la oportunidad de luchar para convencer a Claudio Giráldez de que está preparado para ser futbolista del primer equipo del Celta y el propio ascenso le brinda la oportunidad de ser un hombre muy importante en Segunda División.