Hugo Guillamón saldrá de Croacia este verano

La aventura croata de Hugo Guillamón tiene visos de acabar este mismo verano. El futbolista de L'Eliana saldrá del Hajduk Split en las próximas semanas y buscará una nueva experiencia en su carrera deportiva después de una temporada cargada de altibajos.

Así lo ha confirmado el propio director deportivo del cuadro croata, Robert Graf, que señaló que Hugo es uno de los jugadores a los que el club abre la puerta de salida en este mercado de fichajes. De momento ha empezado la pretemporada con el resto de sus compañeros, pero la idea es que encuentre una oferta que le satisfaga para continuar con su carrera lejos de Split.

No pudo sostener su mejor momento

El jugador valenciano, que llegó a tener meses muy buenos en la medular y a recuperar sensaciones organizando y dando profundidad al juego, acabó viendo reducido su protagonismo en el último tramo de competición y sin ser capaz de dar continuidad a sumejor nivel.

En busca del lugar en el que renacer

Guillamón, que irrupió con fuerza en sus primeras apariciones como centrocampista en el Valencia y llegó a ser internacional absoluto con España, lleva mucho tiempo sin ser capaz de encontrar su lugar, ofuscado y sin reencontrarse con el jugador que pudo ser. Este verano buscará de nuevo ese espacio en el que intentar serlo.