El mercado condiciona el arranque de LaLiga en el Valencia CF

En los últimos años, la tendencia de LaLiga ha obligado a la mayoría de los clubes a esperar a última hora. A esperar 'gangas' de final de mercado o situaciones en las que los clubes no aguantan más para desprenderse de los jugadores con los que no cuentan. Sin embargo, eso ha lastrado completamente a muchos clubes, incluido un Valencia que no ha arrancado con victoria una Liga en los últimos dos años. Desde el primer año de Baraja con el asalto al Pizjuán. También lo hizo con Gattuso, aunque su buen hacer no duró ni 9 meses. En el caso del Valencia CF, la realidad es que pocas veces fichajes que llegaron al inicio del verano terminaron siendo clave. De hecho algunos como es el caso de Sadiq ni tan siquiera llegaron. Y eso es algo que el Valencia necesita cambiar en este verano de 2026. Toca acertar para cambiar la dinámica. Sobre todo porque con el final de liga viciado, más por sensaciones que por resultados, empezar LaLiga con buenas sensaciones se antoja más que un deseo una obligación.

Inicio de la 25/26 en LaLiga

En la 2025/26, el Valencia arrancaba el curso con cierta ilusión. No tanto por el mercado, que sí tuvo algunos jugador que generaron esa ilusión como Danjuma, sino por la inercia con la que llegaba el equipo de Corberán de la temporada anterior. El técnico de Cheste había llegado para salvar al equipo después de una dinámica con Baraja que no era la mejor posible. Corberán pasó de desconocido para el público en general a uno de los motivos de ilusión en 2025, donde el técnico tenía el favor del aficionado después de su trabajo. Sin embargo, la sensación ahora es que los primeros partidos de la temporada van a marcar un poco el ambiente en torno a un equipo en el que no han funcionado demasiadas cosas.

El curso pasado empezó con solo una victoria en los primeros cuatro partidos. Contra el Getafe en casa, con portería a cero y con un buen partido de Danjuma. Pero eso fue un visto y no visto. El empate contra la Real y la derrota contra Osasuna ya habían generado las primeras sensaciones extrañas, aunque lo cierto es que ambos partidos están condicionados, especialmente el segundo por la roja temprana. En cualquier caso, el 6-0 terminó de liquidar a un Valencia CF que amagó con reacción tras el triunfo ante el Athletic, pero en el que la primera vuelta terminó convirtiéndose en una pesadilla.

La 24/25 no fue mucho mejor, pero sí la 23/24

El curso empezó con un punto en los primeros cinco partidos. Es decir, un punto de 15 posibles. La situación era límite y lo peor era la sensación de que el mercado no había servido de mucho. Dani Gómez era una de las soluciones para los problemas ofensivos, Germán Valera, que ha rendido a un nivel altísimo en el Elche, era otro de los refuerzos sin demasiasada experiencia en la élite, Caufriez o Rafa Mir eran algunas de las soluciones para un Rubén Baraja que pedía a gritos otros perfiles. Y no los tuvo.

El trabajo en el mercado fue nulo y el resultado fue claro: una victoria en los 13 primeros encuentros. Con todo eso, el equipo trató de reponerse pero el cambio en el banquillo estaba más que anunciado. Y llegó en navidad con un Corberán que sí encontró la tecla con la llegada, entre otros, de Umar Sadiq.

Baraja sin embargo había experimentado otra sensación completamente distinta en el año anterior. Diez puntos de 18 posibles no eran un balance espectacular, pero sí un buen inicio. Y más de donde venía el equipo el curso anterior. A pesar de eso, la ausencia de fichajes importantes y de jugadores que aumentaran el nivel del once impidió dar ese pasito más en una de las últimas temporadas 'tranquilas' donde Europa no estuvo tan lejos y donde la salvación sí estuvo siempre más clara.

Acertar en verano es fundamental

El Valencia CF necesita acertar con los fichajes y sobre todo con jugadores que lleguen sin necesidad de un proceso de adaptación. Con un ambiente viciado, lo último que necesita el equipo es empezar el año con dudas, por eso el cuerpo técnico necesita que la directiva, Gourlay, Isei y compañía afinen el tiro en el mercado. Fichar realidades a la espera de que esas apuestas exploten y también sumen.

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Ahora la pelota está en el tejado del Valencia. Y eso en los últimos años no ha sido una buena señal. De hecho hay más errores que aciertos. Ahí está la hemeroteca para darnos cuenta de cómo han sido los últimos días de mercado en Mestalla.