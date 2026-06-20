Las dos operaciones que podrían juntar a Bruno Zuculini y Maxi Gómez

Los nombres de Bruno Zuculini y Maxi Gómez no despiertan especial pasión entre los aficionados valencianistas, ambos jugadores formaron parte del club che en diferentes etapas, pero si algo tienen en común, es que ninguno de los dos cumplieron las expectativas con las que aterrizaron en la capital del Turia. Una doble operación está a punto de juntar a ambos exvalencianistas en el mismo equipo.

Bruno Zuculini aterrizó en Valencia en la temporada 14/15 con apenas 21 años. El jugador argentino llegaba cedido del Manchester City con el cartel de joya, su paso en el equipo de Nuno Espíritu Santo careció totalmente de protagonismo, el centrocampista disputó 45 minutos ante el Málaga y hasta aquí su trayectoria como valencianista, fue cedido al Córdoba y no volvería a vestir la camiseta blanquinegra.

Bruno Zuculini / Instagram

Por su parte, Maxi Gómez llegó con más cartel al conjunto che. Tras ganar la Copa del Rey, Marcelino pidió el fichaje del uruguayo para reforzar la plantilla, el Valencia pagó 14,5 millones más los derechos de Santi Mina y la cesión de Jorge Sáenz al Celta. El club che confiaba en el rendimiento de Maxi y lo blindó con 140 millones de cláusula, un rendimiento que nunca llego a despegar y se tradujo en 109 partidos, 22 goles y 11 asistencias. Finalmente, el ariete se marcharía de Valencia por 3 millones al Trabzonspor en la campaña 22/23.

La temporada de Maxi Gómez a nivel goleador volvió a ser muy pobre, tal y como ocurrió con Javi Gracia. / JM López

Destino Nacional de Montevideo

En 2025 Maxi Gómez firmó por el Nacional de Montevideo en su país natal, en 41 partidos ha registrado 23 goles y 8 asistencias, unos buenos números que han hecho al club uruguayo presentarle una oferta de renovación hasta 2029.

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La segunda operación de Nacional es la incorporación de Bruno Zuculini, el argentino de 33 años ha logrado pactar larescisiónn con su club actual y firmará un contrato de 2 años con el conjunto uruguayo, donde compartirá vestuario con Maxi Gómez.