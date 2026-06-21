Las alternativas que maneja el Celta de Vigo al fichaje de Jesús Vázquez

El mercado de fichajes del Valencia CF va a dar mucho de lo que hablar este verano. Con algunas incorporaciones ya cerradas, todavía queda mucho por hacer en el apartado de llegadas de cara a reforzar todas las líneas.

Por otro lado, son muchas las salidas esperadas. Varios de jugadores que terminan contrato o cesión dejarán un hueco importante que debe cubrirse, así como algún posible traspaso que abandone Mestalla para dejar cierta cantidad de dinero en las arcas del club. Son varios los nombres que pueden entrar en alguna operación y el último de la lista es el de Jesús Vázquez. Ante la insistencia de Giráldez en hacerse con los servicios del canterano valencianista, la oferta gallega podría aumentar próximamente. En cualquier caso, el de Jesús no es el único nombre de la cartera gallega.

Las necesidades de reforzar el carril zurdo de cara a otra aventura europea no parece que le otorguen toda la importancia a Manu Sánchez tras una buena temporada como cedido en el Levante UD y rastrean el mercado en busca de otro lateral izquierdo. Junto a Jesús Vázquez aparecen otros nombres de jugadores de LaLiga.

Javi Galán, ante Eric García / EFE

Dos alternativas a Jesús Vázquez, en Osasuna

La secretaría técnica del Celta mira de pleno hacia Osasuna. El preferido es Javi Galán, de 31 años y con pasado en Balaídos durante dos temporadas antes de marcharse al Atlético de Madrid. El extremeño disputó la segunda vuelta del curso en El Sadar, destacando mucho en sus primeros partidos, pero pegando un importante bajón con el paso de las jornadas a las órdenes de Lisci. El hecho de ser jugador libre a partir del 1 de julio le da ventaja competitiva. De todas formas, Giráldez también ha preguntado por Abel Bretones.

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Bretones, jugador de Osasuna / EP

El también lateral zurdo de Osasuna perdió el puesto tras la llegada de Galán a la entidad navarra, pero se mantuvo como pieza importante en la rotación. Tiene contrato con los rojillos y saben que el precio de salida rondaría los 3 millones de euros, operación muy asequible. El problema es que Braulio Vázquez podría perder de esta manera a los tres laterales izquierdos de la primera plantilla de una tacada, ya que además de los dos mencionados, Juan Cruz saldrá del equipo.