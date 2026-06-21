“Le voy a dar una patada en el culo”: la frase de Aguirre a Kang-in Lee que marca el México–Corea del Sur

El seleccionador de México, Javier Aguirre, volvió a ser protagonista tras la victoria del Tri por 1-0 ante Corea del Sur, en un encuentro de máxima exigencia que refuerza el buen momento del conjunto mexicano en su camino hacia el Mundial 2026. Sin embargo, más allá del resultado, el foco mediático se lo llevó una anécdota personal que el técnico desveló tras el partido con su expupilo, el futbolista Kang-in Lee.

Aguirre explicó que durante la segunda parte del encuentro mantuvo un intercambio verbal con el jugador surcoreano en un contexto de máxima intensidad competitiva. El entrenador mexicano relató la frase que le dirigió en pleno partido: “Le dije: ‘No te acerques, si no te voy a dar una patada en el culo'”, una expresión que, según el propio técnico, dijo en tono distendido y entre risas, enmarcándola dentro de la tensión habitual del fútbol de élite y de la confianza que existe entre ambos.

Además, el técnico también bromeó con el nuevo aspecto del futbolista, haciendo referencia a su peinado y a las mechas rubias, en un tono claramente distendido, reflejo de la cercanía personal que mantiene con su antiguo jugador desde su etapa conjunta en el fútbol español.

Relación entre ambos nacida en el Real Mallorca

El vínculo entre Javier Aguirre y Kang-in Lee se consolidó durante su etapa conjunta en el Real Mallorca, donde el técnico mexicano tuvo un papel clave en el crecimiento del futbolista.

Aguirre confió en él en un momento decisivo de su adaptación al fútbol europeo, dándole minutos, continuidad y responsabilidad en un entorno exigente como LaLiga. Aquella etapa fue fundamental para que Kang-in Lee pudiera estabilizar su juego y mostrar el talento que ya apuntaba en categorías inferiores.

Kangin Lee en su último partido con el Mallorca / RCD Mallorca

Con el paso del tiempo, aquella relación profesional evolucionó hacia un respeto mutuo evidente, que se mantiene incluso ahora que ambos han seguido caminos distintos en la élite del fútbol internacional.

Kang-in Lee, consolidación en el PSG tras su salto a la élite europea

Kang-in Lee ha logrado consolidarse en el Paris Saint-Germain, donde compite en una de las plantillas más exigentes del fútbol europeo. Su rol combina titularidades puntuales con apariciones desde el banquillo, pero su calidad técnica, visión de juego y capacidad de asociación le han permitido mantenerse como un futbolista relevante dentro de un proyecto de máxima competencia. Su evolución confirma el crecimiento iniciado tras su salida de España, hasta asentarse definitivamente en la élite continental.

Paris (France), 02/05/2026.- Lee Kang-In (L) of PSG and Abdoulaye Faye (R) of Lorient in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint-Germain and FC Lorient in Paris, France, 02 May 2026. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT / YOAN VALAT / EFE

En este contexto, el surcoreano ha sido parte activa de una etapa de éxitos colectivos del club parisino, contribuyendo a la conquista de títulos nacionales e internacionales y participando en partidos de alto impacto competitivo. Su capacidad para influir en momentos clave ha reforzado su estatus dentro de la rotación del equipo.

Entre sus acciones más destacadas figura su participación en encuentros decisivos de la Supercopa de Europa, donde incluso firmó un 'golazo' ante el Tottenham Hotspur, un hito que subraya su capacidad para aparecer en escenarios de máxima exigencia. Este tipo de actuaciones han terminado por consolidarlo como un eslabón importante en la estructura ofensiva del PSG, aportando soluciones tanto desde el inicio como desde el banquillo.

Redacción SD

Formación en el Valencia CF y una salida que sigue generando debate

Antes de su explosión definitiva, Kang-in Lee se formó y debutó profesionalmente en el Valencia CF, donde fue considerado durante años una de las grandes joyas de la cantera.

Sin embargo, su etapa en el club estuvo marcada por una falta de continuidad en el primer equipo y una progresión que nunca terminó de estabilizarse pese a su evidente potencial. El jugador alternó momentos de protagonismo con etapas de menor participación en una estructura deportiva que no terminó de consolidar un proyecto claro en torno a su figura.

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Celades, dando instrucciones a Kangin Lee / SD

Con el paso del tiempo, su salida a coste cero se ha convertido en uno de los episodios deportivos más debatidos de la gestión reciente del club. Lejos de haberse atenuado, la crítica sobre aquella decisión se mantiene vigente e incluso se ha intensificado con el rendimiento posterior del futbolista en el Mallorca y su posterior salto al Paris Saint-Germain, alimentando el debate sobre la capacidad del Valencia CF para retener y potenciar talento de élite en su propia cantera.