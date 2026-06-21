La última aparición del presidente del Valencia en redes sociales
Un nuevo vídeo de Kiat Lim en Instagram, con un montaje de frases de la canción de Britney Spears, marca su regreso a las redes sociales
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El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha reaparecido hoy en redes sociales con un curioso vídeo en Instagram.
En el vídeo se ven diferentes imágenes de Kiat con un fondo entre rosa y rojo, acompañadas por la canción de Britney Spears "Baby one more time": "Hit me baby one more time, my loneliness is killing me and i must confess i still believe when i'm not with you i lose my mind, give me a sign"
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