El Valencia CF Femenino anuncia la baja de tres futbolistas: una de ellas la heroína del ascenso a Liga F

El Valencia CF ha anunciado la baja de tres futbolistas Claudia Ferrato, Marina Martí y Leyre Monente, la heroína del ascenso a Liga F contra el Villarreal CF, que acaban contrato el 30 de junio de 2026 y no formarán parte del proyecto 26/27 a las órdenes de Mikel Crespo. Así lo ha transmitido el club a través de este comunicado oficial:

"Las futbolistas Claudia Ferrato, Marina Martí y Leyre Monente, que finalizan su vinculación contractual con el Valencia CF Femenino el 30 de junio de 2026, no continuarán en el Club la próxima temporada. Desde el Valencia CF Femenino, queremos agradecer a todas ellas su dedicación y profesionalidad; y les deseamos lo mejor en su futuro deportivo y personal. La implicación de las tres durante la temporada 25-26 ha sido muy importante para conseguir el ascenso a Liga F un año después. Ahora, separamos nuestros caminos".

Claudia

Incorporación para la competición 25-26, ha jugado en 25 partidos de Liga y ha marcado 3 tantos. En Copa de la Reina ha participado en 3 encuentros y ha conseguido 2 goles.

Marina

Marcha del Valencia CF tras tres temporadas, la 23-24 y la 24-25 en Liga F y la 25-26 en Primera Federación. En total, ha defendido la elástica blanquinegra en 82 ocasiones (78 de Liga y 4 de Copa), logrando 11 dianas.

Leyre

Llegó al Club en julio de 2025 y ha vestido los colores valencianistas en 27 partidos, entre Liga (25) y Copa (2), anotando 2 tantos. Para la historia del Valencia CF Femenino su gol, en el minuto 99, en la final del play-off de ascenso a Liga F ante el Villarreal CF en el Puchades.

El Valencia CF se ha despedido de ellas en el comunicado con un "Gràcies per tot a les tres".

Esther 2028

A pesar de las tres bajas, la idea del Valencia CF es mantener el bloque del ascenso la temporada pasada. Durante las primeras semanas de mercado ya ha renovado a dos jugadoras.

El Valencia CF Femenino y Esther Gómez llegaron a un acuerdo de renovación para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Esther Gómez, nacida el 2 de junio de 2003 en Valencia, se sumó a las filas del filial blanquinegro en el verano de 2024 procedente del CP Cacereño. Previamente, la defensa de 23 años se formó como futbolista en la cantera del Levante UD.

Esther, tras militar una campaña en el B valencianista, consiguió debutar con el primer equipo en la máxima categoría femenina del fútbol español, en Liga F. Fue el 5 de enero de 2025, en el Derbi Teika disputado en el Ciutat de València contra, precisamente, el Levante UD.

Ha sido la temporada que acaba de finalizar, en Primera RFEF, en la que Esther se ha consolidado en el primer equipo, formando parte de la zaga valencianista en su camino de vuelta a Liga F. La ‘20’ blanquinegra ha participado en 18 partidos de liga, 7 de ellos como titular. En Copa de la Reina ha disputado tres partidos.

Esther Gómez: "Renovar en el Valencia CF y estar en el primer equipo es un sueño para mí. Poder defender estos colores en Liga F es lo máximo".

Mascarell 2029

El Valencia CF Femenino y Marta Mascarell también alcanzaron un acuerdo de renovación para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

Marta Mascarell, de 20 años y nacida en Villalonga (Valencia, 02/09/2005), pasó a formar parte de la Academia VCF en 2019, con 14 años. ‘Masca’, como es conocida en el mundo del fútbol, es una jugadora con ADN VCF que representa de forma impecable los valores del Club.

La delantera, tras escalar en la distintas categorías blanquinegras de formación, debutó con el primer equipo el 24 de septiembre de 2022. Cumplió el sueño de toda canterana, debutar en Liga F con el club de tu vida, en la tercera jornada de la competición frente al Sevilla FC, encuentro que se saldó con victoria 2-0 a favor de las nuestras.

Ha sido esta temporada, en Primera RFEF, en la que Mascarell se ha consolidado en el primer equipo, siendo una pieza muy importante en el ataque valencianista en su vuelta a la máxima categoría femenina del fútbol español.

La ‘11’ blanquinegra ha participado en 25 partidos de liga, 15 de ellos como titular, anotando 5 goles. Marta tuvo un papel protagonista en el play-off de ascenso a Liga F sumando minutos en los 4 choques (semifinal y final a doble partido) y anotando un gol clave en la semifinal frente al CD Alba Funda. En Copa de la Reina disputó tres partidos y marcó un gol.

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Marta Mascarell: “Esta temporada he crecido mucho como futbolista y como persona gracias a mis compañeras y al cuerpo técnico. Ha sido una temporada muy dura, la forma en la que conseguimos el objetivo demuestra el trabajo, el esfuerzo y la constancia de todo el año. Para una jugadora que se ha formado en la Academia y que es valencianista es un sueño renovar con el Valencia CF Femenino”.