El ex del Valencia CF Pedro Chirivella da el "sí quiero"

El exjugador del Valencia CF, ahora en las filas del Panathinaikos, Pedro Chirivella contrajo matrimonio este fin de semana con su pareja en un emotivo y elegante enlace. Ambos se dieron el "sí quiero" rodeados de sus familiares y amigos en un día inolvidable que contó con la presencia de algunas caras conocidas del mundo del fútbol como la de su 'hermano' Carlos Soler.

El jugador valenciano de 29 años firmó el verano pasado por el Panathinaikos. El centrocampista, natural de Rocafort, había militado las últimas cinco temporadas en el Nantes francés, en el que era toda una institución. Capitán, figura troncal del centro del campo, y un jugador muy querido entre el vestuario y la afición.

De Paterna a Klopp

Pedro se formó entre las canteras de Valencia CF y Liverpool, que llegó a pagar un traspaso para incorporarlo para sus inferiores. Salió cedido al Go Ahead Eagles y Willem II neerlandeses, y posteriormente al Extremadura, antes de marcharse libre al Nantes. El talentoso centrocampista decidió dejar el Liverpool de Klopp en busca de una nueva aventura y minutos, los que obtuvo al oeste de Francia.

El ex del Valencia CF cerró la temporada con un mensaje de optimismo en clave futuro: "Tras una temporada larga y exigente, es momento de descansar, mejorar y volver con aún más hambre de victoria y entusiasmo para recompensar todo el apoyo que nos habéis demostrado a lo largo de este difícil año".

Noticias relacionadas

Como Guillamón

El canterano valencianista Hugo Guillamón (26 años), también dio a finales de mayo el ‘sí quiero’ a su pareja. El exvalencianista, propiedad ahora del Hajduk Split, se casó rodeado de su familia y sus amigos como Ferran Torres, Abel Ruiz, Sergi Gómez, Jaume Domènech, Diakhaby, Foulquier, Miranda y Cristian Rivero, entre otros.