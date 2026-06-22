Dos exfutbolistas del Valencia CF en el top-5 de goleadores de España que amenaza Oyarzabal
El capitán de la Real Sociedad (27) amenaza un ranking en el que siguen reinando David Silva (35 goles) y David Villa (59 goles)
La historia de la Roja respira valencianismo a pesar del 'apagón' de internacionales provocado por la gestión de Meriton. El ranking histórico de goleadores de la selección española mantiene una destacada presencia de jugadores del Valencia CF. Dos futbolistas que dejaron una huella imborrable en Mestalla figuran entre los cinco máximos artilleros de la historia de España: David Villa, líder absoluto con 59 tantos, y David Silva, quinto clasificado con 35 dianas.
El trono de máximos goleadores de la selección española sigue perteneciendo con autoridad a David Villa. El exdelantero del Valencia CF lidera la clasificación histórica con 59 tantos, muy por delante de sus inmediatos perseguidores. Por detrás figuran Raúl González Blanco, con 44 dianas; Fernando Torres, con 38; Álvaro Morata, con 37; y otro exvalencianista ilustre, David Silva, que cierra el Top 5 con 35 goles. Una clasificación de prestigio en la que el conjunto de Mestalla presume de contar con dos de sus leyendas.
Amenaza Oyarzabal
No obstante, la irrupción de Mikel Oyarzabal amenaza con alterar el orden establecido. El capitán de la Real Sociedad atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera internacional y continúa ganando posiciones en la tabla de goleadores históricos de España.
Su reciente doblete ante Arabia Saudí le permitió alcanzar las 27 dianas con la camiseta de la Roja. Con ese registro dejó atrás a Emilio Butragueño, que cerró su trayectoria internacional con 26 goles, y se abrió paso entre los nombres más destacados de la historia de la selección.
Además, los dos tantos anotados le sirvieron para dar alcance a Fernando Morientes, con quien comparte actualmente la séptima plaza del ranking. El siguiente objetivo del atacante donostiarra ya tiene nombre propio: Fernando Hierro. El histórico defensa suma 29 goles, apenas dos más que un Oyarzabal que sigue acercándose a los puestos de privilegio.
El Top 10 histórico de goleadores
- David Villa – 59 goles
- Raúl González Blanco – 44 goles
- Fernando Torres – 38 goles
- Álvaro Morata – 37 goles
- David Silva – 35 goles
- Fernando Hierro – 29 goles
- Fernando Morientes – 27 goles
- Mikel Oyarzabal – 27 goles
- Emilio Butragueño – 26 goles
- Ferran Torres – 24 goles
Con solo dos goles de diferencia respecto a Hierro, Oyarzabal amenaza ya las posiciones más altas de la clasificación y se acerca poco a poco a un Top 5 en el que, de momento, brillan dos leyendas con pasado valencianista: David Villa y David Silva.
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