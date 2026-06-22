El Valencia CF mantiene el contacto con Meunier en pleno Mundial: cómo afectaría la eliminación de Bélgica

El Mundial no ha interrumpido la 'operación Meunier'. El Valencia CF sigue en contacto con el futbolista y las negociaciones avanzan a pesar de estar en marcha competición, tal y como ha ocurrido recientemente con los fichajes de Marc Cucurella por el Real Madrid o Víctor Muñoz al Liverpool. El internacional belga sigue siendo el objetivo número uno para reforzar el carril derecho la próxima temporada por su perfil de jerarquía y experiencia que más convence a Carlos Corberán.

El Valencia CF está muy pendiente a lo que pase con la selección belga en la última jornada de la fase de grupos. Los Diablos Rojos se han complicado mucho la vida con dos empates en las dos primeras jornadas contra Egipto (1-1) e Irán (0-0) y se jugarán el pase a dieciseisavos de final en la tercera y última jornada frente a Nueva Zelanda en un partido a vida o muerte. En el club son conscientes de que una eliminación a las primeras de cambio ayudaría al Valencia en la operación y permitiría que el jugador pudiera incorporarse antes a la pretemporada.

Dos titularidades

Thomas Meunier de momento ha sido titular en los dos primeros partidos mundialistas de Bélgica frente a Egipto (90') e Irán (58'). El internacional cumplió este domingo su décimo partido mundialista de su carrera deportiva desde su debut hace casi una década en 2018.

21 June 2026, US, Los Angeles: Belgium's Thomas Meunier and Iran's Mohammad Mohebi battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran at the Los Angeles Stadium. Photo: Dirk Waem/Belga/dpa 21/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dirk Waem/Belga/dpa;soccer;sports;football;2026 FIFA World Cup - Belgium vs Iran / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Andres García

Meunier no es el único nombre que está encima de la mesa del Valencia. El club también ha trabajado desde hace meses la cesión del lateral derecho del Aston Villa Andrés García, aunque de momento sin oferta oficial al club inglés. El tiempo pasa y hay clubes de LaLiga y la Ligue1 que ya han movido ficha para llevarse al prometedor lateral diestro por el que los 'villanos' pagaron cerca de ocho millones de euros en enero de 2025.

Andrés García jugó la primera parte en la jornada de despedida de la Premier, Manchester City-Aston Villa (1-2) / Aston Villa

Según publicó SUPER, el Olympique de Lyon, cuarto en la Ligue1 y clasificado para la previa de la UEFA Champions League, se ha interesado por el valenciano con una propuesta en firme para que juegue en Francia la próxima temporada. También está muy pendiente el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores.

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