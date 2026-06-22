El Valencia CF sondeó sin suerte la cesión de Iván Fresneda

El Valencia CF lleva meses peinando el mercado de laterales derechos para solucionar uno de los grandes problemas de la plantilla. El club ha llamado a la puerta de varios futbolistas para conocer su situación deportiva y sus planes de futuro. Uno de los laterales derechos que ha sondeado es Iván Fresneda.

Tal y como ha avanzado el diario deportivo Record, el Valencia CF ha sondenado la cesión del lateral derecho español de 21 años del Sporting de Portugal. El ex del Real Valladolid, sin embargo, tiene contrato en el club lisboeta hasta el 30 de junio de 2028 y su intención es renovar su contrato y jugar la próxima temporada 26/27 con su equipo en la Champions League con el objetivo de dar el salto a la Selección Española.

Meunier, con Bélgica, frente a Irán / SD

Meunier y Andrés García

El Valencia CF sigue trabajando en la llegada del lateral derecho. La primera opción sigue siendo Thomas Meuiner. El club intenta el fichaje del internacional belga que queda libre el 30 de junio. El jugador ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en la entidad de Mestalla, pero de momento no ha acuerdo.

Otro de los jugadores marcados en rojo en la agenda del club es Andrés García. El club contacto con el jugador, tal y como adelantó SUPER, pero no ha dado el paso definitivo para hacer una oferta al Aston Villa, su club de propiedad.

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Ya fue objetivo del Valencia CF en 2024

La primera lesión grave que tuvo Thierry, allá por 2024, dejó a Foulquier como única alternativa en el carril derecho, por lo que el club sondeó varias opciones. Una de ellas era la del jovencísimo Iván Fresneda, recién fichado por el Sporting de Portugal con sólo 19 años del Valladolid por 9 millones de euros. Y prácticamente sin oportunidades con el equipo luso, el Valencia CF intentó lograr una cesión que no prosperó.