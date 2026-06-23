Operación salida del Valencia CF: André Almeida está en la agenda de un club de LaLiga
El portugués en la rampa de salida, el club busca un nuevo destino para el centrocampista
El Celta de Giráldez está interesado si finalmente se produce la salida de Ilaix Moriba
El Valencia intenta recuperar parte de la inversión que hizo por él en la 22/23
André Almeida es uno de los candidatos a salir este verano del Valencia CF. El jugador ha perdido fuerza dentro de los esquemas de Corberán y del club y también estaría dispuesto a salir tras jugar cuatro temporadas en Mestalla. En las oficinas empieza a moverse el mercado con las altas ya confirmadas de Justin de Haas y Aliou Dieng y la de Ryunosuke Sato a la espera de firma, pero para seguir incorporando jugadores, deben firmarse las salidas de otros.
Según ha informado el diario gallego NòsDiario, el Celta de Vigo estaría firmemente interesado en hacerse con Almeida si finalmente se produce la salida de Ilaix Moriba. El jugador se ajusta perfectamente a las necesidades del club vigués ya que conoce LaLiga y el valor de mercado ronda las cifras por las que aceptarían una compra. En Valencia no ha terminado de convencer y desde las oficinas se intentaría recuperar parte de la inversión que se hizo en el verano de 2022.
Salida y recuperar inversión
André Almeida firmó el 25 de agosto de 2022 por Valencia, que pagó 8 millones de euros al Vitória Guimarães. En aquel verano también se presentó justamente Moriba, que fichaba por segunda vez en forma de cesión por el club valencianista. Además de estas dos altas, también se oficializaron: la compra de Hugo Duro, los fichajes libres de Edinson Cavani y Samu Castillejo, y las cesiones de Cenk Özkacar, Nico González, Justin Kluivert y Samuel Lino.
- Directo | FC Barcelona - Valencia Basket: la final de la Liga Endesa, en vivo
- La venta millonaria que puede hacer Mateu Alemany para intentar fichar a Kang In
- El Valencia Basket vuelve a batir un récord histórico en la Liga Endesa
- El Valencia CF sigue creyendo en el fichaje de Guido Rodríguez: más señales optimistas que pesimistas
- Horario y dónde ver el FC Barcelona - Valencia Basket de la Final del Playoff ACB
- España saca la calculadora en el Mundial: las cuentas tras el empate de Uruguay y Cabo Verde
- La única oferta que tiene Rafa Mir: estos son los planes del Sevilla con el ex del Valencia CF
- Así son los cruces del Mundial en estos momentos