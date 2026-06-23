Confirmado: Nuevo equipo para el exvalencianista Gattuso

El fútbol tiene una capacidad inagotable para ofrecer segundas oportunidades. Algunas llegan después de un éxito; otras, tras una decepción. En el caso de Gennaro Gattuso, la nueva aventura nace apenas dos meses después de uno de los golpes más duros de su carrera como entrenador: quedarse fuera del Mundial de 2026 con Italia. Pero el técnico calabrés ya tiene nuevo destino. La Lazio ha confirmado este martes su incorporación como entrenador del primer equipo.

El club romano hizo oficial el nombramiento mediante un comunicado en el que destacó la experiencia, la profesionalidad y la determinación del exjugador italiano, cualidades en las que la entidad deposita buena parte de sus esperanzas para relanzar un proyecto que ha vivido una notable inestabilidad en los últimos tiempos.

A sus 48 años, Gattuso afronta un nuevo reto en la Serie A, una competición que conoce perfectamente tanto por su brillante trayectoria como jugador como por sus posteriores experiencias en los banquillos. Su llegada se produce tras la salida de Maurizio Sarri, que ha puesto rumbo al Atalanta después de finalizar su segunda etapa al frente del conjunto romano.

Una imagen de archivo de Murizio Sarri. / REUTERS

Fracaso en el Valencia CF

Para el valencianismo, el nombre de Gattuso sigue evocando una etapa breve pero intensa en el banquillo del Valencia CF. El italiano aterrizó en Mestalla en el verano de 2022 con la misión de reconstruir un equipo en plena transformación. Su carácter competitivo y su discurso directo conectaron inicialmente con una afición necesitada de referentes, aunque las dificultades deportivas y las diferencias en la planificación acabaron precipitando su salida meses después. Aun así, su paso por el club dejó momentos de personalidad reconocible y una huella imposible de desligar de su figura. Para bien y para mal.

Gattuso tras la eliminación. / EFE

Desde aquella experiencia en Mestalla, Gattuso continuó ampliando una trayectoria internacional que le ha llevado por distintos campeonatos europeos. Antes de asumir el cargo de seleccionador italiano en junio de 2025, dirigió equipos como Milan, Napoli (con el que conquistó la Copa de Italia en 2020), Olympique de Marsella y Hajduk Split.

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Anuncio en pleno Mundial sin Italia

Su etapa al frente de la selección italiana terminó de forma prematura tras no conseguir el billete para el Mundial de 2026. Pese al revés, la Lazio ha considerado que su perfil encaja en un contexto especialmente complejo. El club capitalino atraviesa un periodo marcado por tensiones institucionales, limitaciones económicas y una creciente distancia entre parte de la afición y la directiva. ¿Le suena? Ya lo vivió en Valencia.