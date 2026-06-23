Un equipo de Alemania llama a la puerta del ex del Valencia CF Toni Lato

El ex lateral izquierdo del Valencia CF Toni Lato cuenta con una suculenta oferta para marcharse del Mallorca en el presente mercado de traspasos. El futbolista valenciano tiene la oportunidad de hacer carrera en el extranjero de la mano del Hertha de Berlín, que apuesta por adquirir los servicios del defensor a cambio de una propuesta económica importante y de darle galones de cara al reto de regresar cuanto antes de la Bundesliga, según adelanto Última Hora Mallorca y confirmó SUPER.

Después de quedar séptimo en Segunda División, el equipo de la capital busca el impulso definitivo para no demorar más su travesía por la categoría de plata germana, y ve en las botas de Toni Lato al lateral izquierdo idóneo para ayudarles a volver a la élite del fútbol alemán, por mucho que su participación en las Islas haya sido escasa. En el curso 25/26, sin ir más lejos, apenas disputó 585 minutos en LALIGA. Un balance pobre para sus intereses, pero que no ha impedido sumar un pretendiente de la talla del Hertha a su cartera.

Rioja, ante Lato / E. Ripoll

Toni Lato ha contado con poco protagonismo durante las tres temporadas que lleva en el Mallorca debido a su competencia con Johan Mojica, pero la decisión del club de ponerle el cartel de transferible al colombiano provoca que el canterano valencianista parta con ventaja de cara al próximo curso. Sin embargo, la operación se encuentra en su fase inicial y las partes implicadas deben decidir cuáles son sus respectivas posturas, con Lato afrontando sus últimos meses como mallorquinista al finalizar contrato.

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Lato, con el Mallorca / EFE

El Hertha no es el único interesado

Por parte del conjunto balear, tiene que decidir qué hacer con el jugador: si mantenerlo en plantilla con vistas a pelear por el ascenso, consciente de que a partir del 1 de enero podrá negociar con cualquier otro club, o darle la posibilidad de cambiar de aires con el Hertha de Berlín como principal interesado. No obstante, aún está por ver si el Mallorca acepta las condiciones de una entidad alemana que quiere a Lato como agente libre. De lo contrario, deberá negociar un traspaso. Mientras, la vía alemana, según averiguó Superdeporte, no es la única que tiene abierta el ex del Valencia, ya que cuenta con otros clubes procedentes del extranjero siguiéndole la pista.