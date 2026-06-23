Mendieta responde a las críticas por la 'confusión' con Kempes en el Mundial

Gaizka Mendieta ha salido al paso de las críticas recibidas en redes sociales tras su confusión durante la retransmisión del Mundial de Clubes en RTVE Play. El exfutbolista y comentarista fue objeto de numerosos comentarios después de no identificar correctamente a Mario Alberto Kempes cuando la realización mostró al histórico delantero argentino en el palco del estadio. Algo que no se produjo así, según ha explicado Mendieta en sus redes.

La acción se produjo en el minuto 35 del encuentro, poco antes del gol de Leo Messi. La cámara enfocó la zona de autoridades y celebridades presentes en el estadio y, tras cerrar el plano sobre Kempes, la afición argentina reaccionó con una sonora ovación al verle en el videomarcador. Sin embargo, desde la cabina de retransmisión se interpretó que la imagen correspondía a otra personalidad.

Ante la repercusión del episodio, Mendieta utilizó sus redes sociales para aclarar lo sucedido y explicar el origen del error. "Para los rápidos de gatillo: la señal de TV NO es la misma que la del pantallón del estadio. Ya lo explicamos durante la retransmisión, pero no está de más repetirlo. Mientras en casa veíais a Kempes, aquí veíamos a Tony Romo y Ginóbili. Gracias por seguir el Mundial con nosotros", escribió.

Noticias relacionadas

Otra imagen

Según detalló el excentrocampista valencianista, los comentaristas no disponían de la misma imagen que recibían los espectadores en televisión. Mientras la señal internacional mostraba claramente a Kempes, desde la posición de retransmisión se estaba observando el contenido del videomarcador del estadio, donde aparecían el exquarterback de la NFL Tony Romo y el exjugador de baloncesto Manu Ginóbili.