Se conoce el plan y listado de amistosos de pretemporada del Valencia CF

LaLiga 25/26 ya es cosa del pasado. Ahora toca planificar el curso venidero y en ello se encuentra tanto la dirección deportiva con Ron Gourlay a la cabeza como el staff técnico a las órdenes de Carlos Corberán. Entre unos y otros han planificado la que será la pretemporada que viene. Quedan menos de dos semanas y por medio hay un Mundial que los jugadores tendrán que ver por la televisión. El equipo volverá al trabajo el 2 de julio, disputará seis amistosos de preparación y realizará un stage en el Royalverd Training Center (Girona) y otro en St. George’s Park (Inglaterra).

La pretemporada valencianista es de las más madrugadoras y es que arranca el jueves 2 de julio con las clásicas pruebas médicas y físicas de rigor. Unos días después empiezan los entrenamientos de Paterna, como es costumbre. Una semana entre el 6 y el 12 del mismo mes antes de marcharse a Girona para la primera estadía del curso. Allí se espera disputar el primero de los seis amistosos, que será contra el Atlético Petróleos de Luanda el 18 de julio. Una vez se regrese a Valencia, dos serán las citas en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde los de Corberán recibirán al CD Eldense y CD Castellón los días 22 y 25 respectivamente.

A Inglaterra para dos amistosos

De nuevo se volverá a Valencia para ejercitarse una semana más en la Ciudad Deportiva, disputando otro duelo de preparación. Las piernas se irán cargando antes de viajar unos días a la segunda estadía, esta vez en Inglaterra, donde se permanecerá del 27 de julio al 1 de agosto. El plan es disputar dos encuentros en esos seis días antes de regresar de vuelta a España y los rivales son Derby County el día 28 y Stoke City el 1 de agosto.

Los aledaños de Mestalla en el Trofeu Taronja / JM LOPEZ

Listado de amistosos

Atlético Petróleos de Luanda - Valencia CF: 18 de julio.

- Valencia CF: 18 de julio. Valencia CF - CD Eldense : 22 de julio.

: 22 de julio. Valencia CF - CD Castellón : 25 de julio.

: 25 de julio. Derby County - Valencia CF: 28 de julio.

- Valencia CF: 28 de julio. Stoke City - Valencia CF: 1 de agosto.

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Con todavía la fecha de inicio de LaLiga 26/27 en el aire a falta del acuerdo entre el organismo de Javier Tebas y la AFE de David Aganzo (unos piden empezar el 14 y otros el 23 de agosto), el atractivo de final de pretemporada lo pondrá, como siempre, el Trofeu Taronja.