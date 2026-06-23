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VÍDEO: Los objetivos de Guido con el Valencia CF hasta final de temporada
La información publicada el pasado domingo por SUPER ha causado revuelo tanto en Vila-real como en Sevilla, sedes de los dos clubes, Villarreal CF y Real Betis, que están muy pendientes de la evolución de Guido Rodríguez en este su segundo capítulo en LaLiga. Mienras tanto, el Valencia CF cuenta con lo cómodo que se está encontrando el futbolista en estos dos meses y medio en el club y la ciudad. Su contrato expira el 30 de junio y este mediodía 'El Chringuito' le ha recordado el deseo del valencianismo al entregarle una tarta de su 32 cumpleaños. ¿Qué ha respondido el mediocentro argentino?