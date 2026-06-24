Giro en la situación de Dani Raba: así ha cambiado todo en un año

De junio a junio, un año después, la situación de Dani Raba ha pegado un cambio radical. El cántabro ha pasado de ser el primer fichaje de la temporada 2025/26 a encabezar la lista de transferibles junto con Baptiste Santamaría y Cenk Özkacar, que regresa de la cesión al Colonia, y un escalón por detrás, André Almeida y Arnaut Danjuma.

El contexto de Dani Raba en el Valencia CF es complejo. Los representantes del exjugador del Villarreal CF saben que apenas tendrá minutos la próxima temporada bajo la dirección técnica de Carlos Corberán y llevan semanas intentando encontrarle acomodo en algún club de LaLiga. Sin embargo, no existe un interés firme todavía por Raba, en una muestra de lo encallada que está la operación salida en el equipo blanquinegro.

El 5 de junio de 2025, el club de Mestalla oficializó la contratación a coste cero, en materia de traspaso, de Dani Raba. Una elección de Miguel Ángel Corona, entonces aún director deportivo del Valencia, que contó con el visto bueno del técnico. En una situación similar, Corona tenía 'atado' al camerunés Ivan Neyou, pero este fue descartado por Corberán. Finalmente, el mediocentro recaló en el Getafe, que en enero lo cedió al Al-Okhdood.

Desde su llegada a València con la ilusión de fichar por los de Mestalla, 384 días después, el estatus de Raba en el Valencia ha cambiado por completo. En la pretemporada, de hecho, el atacante zurdo dejó sensaciones positivas, siendo uno de los futbolistas más destacados del conjunto che. Autor del tanto del empate en el amistoso de Mestalla, también brilló en el 3-0 al Torino del Trofeu Taronja.

El punto de inflexión de su temporada

Todo parecía bien encaminado en la trayectoria de Raba en el Valencia. El inicio prometía. El de Santander comenzó LaLiga en el once de Corberán. Titular contra la Real Sociedad, suya fue la asistencia a Diego López en el gol que puso por delante a los locales, aunque tres minutos más tarde (60'), Kubo firmó las tablas definitivas. En la segunda jornada, en Pamplona, el delantero español continuó formando parte de la alineación inicial.

Frente a los navarros, jugó como punta al lado de Danjuma. Si bien, en aquel partido del 24 de agosto sucedió algo con lo que comenzó a virar su posición en el Valencia. José Gayà fue expulsado con roja directa en el minuto 22. Jesús Vázquez debía entrar al campo y Raba fue el sacrificado para poder hacer la sustitución. Los gestos del jugador nacido en Santander hace 30 años evidenciaron su malestar.

Ya nada volvió a ser lo mismo. Al siguiente partido, ante el Getafe en Mestalla (3-0), Raba apareció en la última media hora desde el banquillo. Solo jugó un partido más como titular en LaLiga, en el triunfo contra el Athletic, aunque cuando fue sustituido para la entrada al campo de Largie Ramazani en el minuto 64 el resultado era de empate sin goles.

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A continuación, sumó minutos como suplente contra Oviedo, Girona, Alavés, Villarreal, Betis, Levante y Rayo, pero el 'feeling' con el cuerpo técnico no lo recuperaría. Hasta el punto de que en la segunda vuelta llegó a quedarse sin convocar contra Getafe y Betis y tan solo sumó 16 minutos repartidos en los duelos ante Alavés y Atlético de Madrid. En total, Raba jugó 13 partidos de LaLiga, tres como titular y 264 minutos, más 233' en la Copa del Rey. Si bien, la conclusión más clara es que en lo que va de año únicamente ha participado esos 16 minutos. Pasó a no contar absolutamente nada. Y hoy, con un año más de contrato, lidera la lista de descartes del Valencia de Corberán. Los planes del técnico pasan por el fichaje de un delantero móvil que le dé al equipo buena parte de los goles que no hicieron ni Raba... ni Danjuma.