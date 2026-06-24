Hugo Guillamón: "Sería muy bueno volver a España"

Hugo Guillamón se marchó del Valencia CF el pasado verano después de una larguísima trayectoria en el club de Mestalla entre el primer equipo y las categorías inferiores. A pesar de tener unos buenos primeros años, especialmente en su paso al centro del campo, llegando a ser internacional absoluto con España, la pérdida de confianza en su fútbol acabó llevándole a tener que salir.

El pasado verano apareció la oportunidad de jugar en Croacia, cambiar de aires y enrolarse en las filas del Hajduk Split, en el que viene de completar una temporada completa. El futbolista de L'Eliana tuvo momentos en los que recuperó su mejor juego, pero no acabó de tener continuidad en el tramo final de la campaña.

Hugo Guillamón con el balón en los pies / SD

En la rampa de salida

El director deportivo del combinado croata, Robert Graf, confirmó hace unos días en una entrevista que Guillamón está en la rampa de salida y que probablemente salga en este mercado de fichajes. En este contexto, el propio Hugo fue preguntado en DAZN y no escondió su predilección por el campeonato español.

Volver a España

El exjugador del Valencia CF confesó que sería "muy bueno volver a España" y explicó que a España "nunca se le puede decir que no", mencionando el tema familiar, aunque matizó que no le importaría moverse por "clubes de Europa", conocer ciudades... "siempre es una opción buena".

Guillamón también fue preguntado por la circunstancia de ser "fichable" por el Athletic Club de Bilbao y confesó que es un club que le gusta y no desmintió que es una posibilidad de la que se llegó a hablar en el pasado, cuando era jugador del Valencia CF.