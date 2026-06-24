OFICIAL | El Valencia CF compra a Víctor Júnior

El Valencia CF ha comunicado este miércoles, 24 de junio, que ha hecho efectiva la opción de compra de 100 000 euros que tenía sobre Víctor jr., futbolista que militó la pasada temporada en el VCF Mestalla en calidad de cedido procedente del Levante UD. El pasado 21 de mayo, SUPER avanzaba el acuerdo para tres temporadas con el mediapunta zurdo, quien ha brillado con goles y asistencias en el equipo B.

A sus 18 años, Víctor Fernández Durán, hijo del ex del Villarreal y Valladolid Víctor Fernández, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas de la cantera che y del panorama nacional. Se trata de un mediapunta con gran capacidad técnica, visión de juego y versatilidad para desenvolverse en distintas posiciones del frente ofensivo.

Números, a la altura de los mejores

El atacante fue una de las piezas más destacadas del filial durante el curso 2025/26, firmando un total de 16 participaciones de gol. Sus números se repartieron entre el Grupo III de Segunda Federación, donde anotó 11 goles y repartió 3 asistencias, y la Premier League International Cup, competición en la que añadió un gol y una asistencia más a su cuenta. Números que muy pocos a su edad lograron en todo el fútbol español.

Este es el texto del comunicado oficial del Valencia CF:

"El Valencia CF ha ejecutado la cláusula por la que incorpora en propiedad al jugador Víctor JR, que la temporada pasada jugó en el VCF Mestalla cedido desde el Levante UD.

Víctor Fernández Durán, de 18 años, es un mediapunta que destaca por su calidad y su influencia en el juego en diferentes posiciones del ataque.

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La temporada pasada fue uno de los jugadores destacados en su primera campaña con el VCF Mestalla. El atacante sumó 16 participaciones de gol repartidas entre el Grupo III de Segunda Federación (11 tantos y 3 asistencias) y la Premier League International Cup (1 gol y 1 asistencia)".