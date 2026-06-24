El presidente del Valencia CF celebra los éxitos de Cristiano Ronaldo

Kiat Lim, el primer presidente de la historia del Valencia CF que no ejerce sobre el terreno durante más de un año, ha compartido en sus historias de Instagram una imagen de Cristiano Ronaldo celebrando un gol con Portugal en la Copa del Mundo. De sobra conocida la relación entre el astro portugués y los Lim, el hijo del máximo accionista del club no pierde la ocasión de mostrarla en sus redes sociales. Esta vez, con motivo del estreno goleador de Cristiano en el Mundial, lo que le ha convertido en el único futbolista de la historia capaz de anotar al menos un gol en seis Mundiales.

Leo Messi y Cristiano Ronaldo, en los últimos coletazos de sus carreras deportivas, continúan acaparando los flashes del mundo del fútbol. Si el argentino lidera la tabla de goleadores en Estados Unidos, México y Canadá, así como la lista de artilleros históricos en los Mundiales con 18 dianas en sus cinco citas, el luso ha aparecido en escena con el doblete de este martes en la goleada de Portugal a Uzbekistán (5-0). Kiat Lim ha querido decantarse en esa eterna rivalidad en favor de Cristiano. Y lo ha hecho con un sencillo reel en Instagram.

La historia de Kiat Lim en su perfil de Instagram, dedicada a Cristiano Ronaldo / Instagram Kiat Lim @kkiatlim

Mensajes a través de las redes sociales

Acostumbrado a no escuchar ni leer al presidente valencianista sobre asuntos relacionados con el Valencia CF, el aficionado blanquinegro sabe ya que uno de los principales modos de expresión de Kiat Lim se vehicula a través de las redes sociales. Así lo ha hecho recientemente también con las victorias del equipo de Carlos Corberán en el tramo final de la pasada edición de LaLiga, o por los avances en las obras del Nou Mestalla.

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Con un solo jugador con contrato con el Valencia CF en la cita mundialista, Eray Cömert, y con ni uno solo que se haya podido estrenar sobre el terreno de juego, ya que el suizo aún no ha jugado, Kiat Lim presume de su amigo Cristiano Ronaldo. Mientras tanto, el equipo que preside tiene mucho trabajo por hacer en la confección de una plantilla que pudiera volver a las competiciones europeas tras más de seis años de ausencia en torneos como la UEFA Champions League que ofrecen los ingresos más importantes en el mundo del balompié.