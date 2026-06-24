Unai Emery aprieta por un lateral derecho: la cesión de Andrés García, totalmente decidida

El futuro de Andrés García en el Aston Villa, club con el que tiene contrato hasta 2029, pasa por una cesión con la que recuperar confianza en la élite. Ese es el plan trazado por el club de Birmingham y su entrenador, Unai Emery, hombre clave para su fichaje por los 'villanos' en enero de 2025. A día de hoy, clasificado para la próxima edición de la Champions League, el Villa está conversando con el Flamengo para la contratación del lateral derecho Emerson Royal, ex de Barça y Betis.

La prensa británica conocedora de los movimientos del Villa, como 'The Athletic', afirma que la idea de la dirección deportiva de los de Birmingham consiste desde hace varias semanas en la búsqueda de un lateral derecho que compita con el polaco Matty Cash. Para los tres jóvenes que han esperado una oportunidad en esa demarcación, entre ellos, el valenciano Andrés García, se trabaja en salidas con las que aumenten su cuota de minutos en ligas de primer nivel.

El Valencia, de cabeza con el lateral derecho

Casos similares al del ex del Levante UD son los de Kosta Nedeljkovic, que también estuvo en el radar valencianista, y del joven Triston Rowe, de 19 años, quien ya jugó este curso prestado en el Annecy de la Ligue 2 francesa. Fichado por cerca de ocho millones de euros, el Villa mantiene la perspectiva de que García sea en el futuro un jugador asentado en la Premier League.

El lateral derecho, prioridad a reforzar en el Valencia, está trayendo de cabeza a los responsables del mercado. Tanto al CEO de Fútbol, Ron Gourlay, como al entrenador, Carlos Corberán, y al jefe de 'scouting', Lisandro Isei. Hasta la fecha, con más 'novias' en la misma LaLiga, el Valencia no ha alcanzado a satisfacer la petición de salario del belga de 34 años, Thomas Meunier: el primero de la lista en ese perfil de experiencia que prefería el técnico.

Andrés García, por su parte, fue el primer lateral derecho por el que Valencia movió seriamente ficha y avanzó con vistas a este mercado de fichajes, como informó SUPER el pasado mes de abril. De hecho, nombre propuesto por la secretaría técnica, el suyo gusta a todas las partes que deciden sobre el mercado en el club de Mestalla. No obstante, mientras se negocia con Meunier, la opción ha quedado en 'stand by'.

Equipos como el Alavés, el Elche y el Olympique de Lyon se han interesado por la cesión de Andrés García. De hecho, en las últimas fechas, el Lyon, que disputará la próxima edición de la Champions, ha sido el que más ha insistido en hacerse con los servicios del lateral derecho ex del Levante. Con el Villa decidido a una cesión que permita a Andrés seguir creciendo, ahora falta por concretarse cuál será su destino. LaLiga es la preferencia del valenciano.

Emerson Royal, el elegido por Emery

En cuanto al equipo de Emery, se encuentra negociando el fichaje del lateral del Flamengo Emerson Royal. Aún no ha presentado una oferta formal, pero sí ha discutido los términos del acuerdo. El 'Fla', mientras tanto, se muestra reacio a vender de inmediato al exdefensa del Tottenham Hotspur, ya que su otro lateral derecho, Guillermo Varela, está representando a Uruguay en el Mundial. Los brasileños reanudarán su temporada oficial el 22 de julio.

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El Villa busca un lateral que le quite presión a Cash y le ofrezca competencia, y Royal se considera una opción asequible dentro de las restricciones financieras que padecen los 'villanos'. Según los medios ingleses y brasileños, el pase del lateral de 27 años podría concretarse por una suma próxima a los 9 millones de euros.