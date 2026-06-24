Víctor Júnior confirma sus intenciones con el primer equipo del Valencia CF

El Valencia CF ha oficializado hoy una de las noticias más esperadas de la temporada: la compra de Víctor Jr. Era un secreto a voces porque sus méritos eran apabullantes y el precio, 100.00 euros, ridículo para su nivel. El futbolista ha derribado la puerta a los 18 años con números estelares: anotó 11 goles y repartió 3 asistencias en Segunda RFEF.

Además del anuncio, el club ha publicado una entrevista al jugador, en la que habla abiertamente de sus planes con el primer equipo valencianista en el horizonte: "Al Víctor que empezó le diría que siga trabajando igual, que siga demostrando todo su potencial y que nuestro sueño va a llegar, que solo hay que trabajar, insistir y que va a llegar. Este año quiero seguir con esta temporada que he hecho, seguir trabajando, seguir mejorando, intentar subir al primer equipo, intentar sumar minutos con ellos y poder triunfar con el primer equipo, la verdad que sería todo un orgullo para mí", decía.

Primera parada: pretemporada

La realidad es que va a pujar por tener ese premio sin ir más lejos en cuestión de menos de una semana con la pretemporada del primer equipo a las órdenes de Carlos Corberán. El jugador tendrá minutos en los amistosos y podrá decirle al entrenador de los 'mayores' que quiere estar en la terna para tener minutos y debutar en Mestalla.

Un futbolista muy completo

Sobre su perfil futbolístico, Víctor explicó también sus atributos: "Todo el mundo dice que soy un jugador talentoso, pero bueno, yo también creo que tengo garra, que tengo esa presión tras pérdida. Creo que golpeo tengo bueno también, lo he demostrado y me considero un jugador entre líneas que intenta ayudar al equipo", exponía el joven mediapunta.

Víctor Jr. con el Valencia Mestalla / VCF

Después de la pretemporada se tendrá que tomar la decisión de si sigue en el Mestalla para estar más cerca del primer equipo y gozar de esa oportunidad de debutar o si es mejor que dé ya el salto cedido a una categoría superior en busca de acumular experiencia para volver.