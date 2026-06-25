"Va a ser duro dejar Mestalla y hay que despedirlo como toca"
El presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF Fernando Giner ofrece su colaboración al club para despedir el estadio "como se merece"
Ha anunciado un acuerdo con el club para trasladar su sede al Nou Mestalla. Este jueves se ha celebrado el tradicional encuentro de verano en La Patacona
La Asociación de Futbolistas del Valencia CF ha realizado su tradicional comida de verano en la que un centenar de exjugadores de todas las épocas del club han podido recordar viejos tiempos y pasar una maravillosa jornada en La Ferradura de La Patacona. Tras el ágape, se ha celebrado la tradicional rifa de regalos gracias a los colaboradores que han hecho las delicias de los presentes.
El presidente, Fernando Giner, ha cerrado el acto anunciando que la Asociación ha llegado a un acuerdo con el Valencia CF para trasladar su sede al Nou Mestalla: “Tenemos el futuro asegurado. Será cuando el club cambie también sus dependencias”.
Además, el exinternacional informó a los socios que se ha ofrecido a la entidad para colaborar en poner un broche como se merece al estadio de Mestalla. “Va a ser duro y muy emotivo para muchos de nosotros dejar Mestalla, ha sido nuestra vida y tenemos que despedirlo como toca”, explicaba Giner nostálgico. Ambas iniciativas han sido recibidas con aplausos por los asistentes.
Con la Agrupación de Peñas
Este año, además, se ha contado con la presencia de la Agrupación de Peñas, así como el socio colaborador más joven, César Pascual, que ha posado sonriente junto a nuestro asociado más experimentado: Paco Reig.
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