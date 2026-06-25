La FIFA salva un pellizco para el Valencia CF en el 'caso Kang In Lee'

El Valencia CF firmó con la salida de Kang In Lee una de las operaciones más ruinosas y surrealistas de la historia del fútbol español. Regaló a una estrella miedática en el continente asiático, con potencial para jugar en los mejores clubes de toda Europa, para hacer hueco a un delantero del montón, con proyección de Segunda División, pagando además más de ocho millones de euros. Una negligencia de proporciones gigantescas.

En las prisas por sacar al surcoreano, el Valencia no fue siquiera capaz de rascar procentajes de futura venta, demostrando que peor no se pueden hacer las cosas. Perdió el control del jugador y también una parte importante del posible rédito económico que le pudiera generar después de haberlo criado en su cantera.

El club de Mestalla, no obstante, se llevará un pellizco si sale este verano, una posibilidad que ha ganado mucho cuerpo porque el jugador quiere marcharse del Paris Saint Germain y hay clubes muy potentes como el Atlético de Madrid decididos a apostar por su calidad.

Kang In debutó en la Champions con el Valencia en el estaadio del Chelsea, donde se ganó con gol de Rodrigo en 2019 / VCF Media

¿Por qué el Valencia podrá cobrar algo?

¿Por qué el Valencia cobrará algo a pesar de que no consiguió retener un procentaje de sus derechos al regalarlo al Mallorca? Por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, que conseguirá para el Valencia CF el 3,5% del total de la operación, compuesta por fijo y variables.

Este mecanismo reparte dinero a los clubes formadores de los futbolistas: los equipos donde el jugador estuvo inscrito entre los 12 y los 23 años reciben una parte proporcional según el tiempo que pasó en cada uno, es por eso que el Mallorca, que lo fichó con 20 años, se llevará el 1'5% restante hasta el 5% de ese mecanismo de solidaridad.