El tremendo baile de Romario en una discoteca de Miami para celebrar la victoria de Brasil

Los años no pasan para Romario. El exjugador del Valencia CF reaparece de forma constante en redes sociales jugando 'pachangas' en las calles brasileñas demostrando que no pierde el toque y que a sus 60 años se conserva en muy buena forma.

El exjugador de la 'canarinha' está ahora en Estados Unidos viendo el Mundial y siguiendo los avances de la Selección de Brasil. Con la victoria de los de Carlo Ancelotti frente a Escocia los brasileños presentes se fueron a festejar.

El ritmo de Romario

En una de las celebraciones, ocurrida en una discoteca de Miami, se pudo ver a Romario dándolo todo de fiesta con un baile y una forma de moverse absolutamente icónicas, haciendo las delicias de la gente congregada en el recinto.