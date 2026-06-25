El tremendo baile de Romario en una discoteca de Miami para celebrar la victoria de Brasil
El exjugador del Valencia CF demostró sus dotes escénicas y lo bien que se conserva a sus 60 años
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Los años no pasan para Romario. El exjugador del Valencia CF reaparece de forma constante en redes sociales jugando 'pachangas' en las calles brasileñas demostrando que no pierde el toque y que a sus 60 años se conserva en muy buena forma.
El exjugador de la 'canarinha' está ahora en Estados Unidos viendo el Mundial y siguiendo los avances de la Selección de Brasil. Con la victoria de los de Carlo Ancelotti frente a Escocia los brasileños presentes se fueron a festejar.
El ritmo de Romario
En una de las celebraciones, ocurrida en una discoteca de Miami, se pudo ver a Romario dándolo todo de fiesta con un baile y una forma de moverse absolutamente icónicas, haciendo las delicias de la gente congregada en el recinto.
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