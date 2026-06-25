El Valencia CF se enfrentará al Newcastle en el Trofeu Taronja: día, horario y precedente
El conjunto de Mestalla cerrará su fase de preparación para la temporada con un envite contra un rival de nivel que ha jugado Champions en los últimos años
Un año más, el Valencia CF cerrará su pretemporada en el Trofeu Taronja y lo hará contra un rival de enjundia. El Newcastle United, equipo de la Premier League, será el contrincante de los de Carlos Corberán en el último test antes de regresar a la competición.
Las 'urracas' han disparado su crecimiento en los últimos años gracias al soporte del capital árabe, fichando a grandes jugadores y disputando la UEFA Champions League. Aunque no viene de disputar precisamente una gran campaña, el cuadro británico se presentará en Mestalla con un equipo plagado de grandes jugadores.
Caras nuevas
El partido tendrá lugar el sábado 8 de agosto, a las 21:00 horas en el Camp de Mestalla. La 54ª edición del Trofeu Taronja recibirá a las caras nuevas que el Valencia CF haya fichado a lo largo del próximo mes, además de los jugadores ya cerrados: Justin De Haas y Aliou Dieng.
Solo un precedente
Esta será la segunda vez en toda la historia del Valencia que se mida en un partido con el Newcastle, con el que nunca se ha visto las caras en un encuentro de carácter oficial. El único cruce data de 2008 y fue un amistoso en St. James Park que perdieron los valencianistas por dos goles a uno, obra de Joaquín Sánchez.
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