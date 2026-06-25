El Valencia CF se enfrentará al Newcastle en el Trofeu Taronja: día, horario y precedente

Un año más, el Valencia CF cerrará su pretemporada en el Trofeu Taronja y lo hará contra un rival de enjundia. El Newcastle United, equipo de la Premier League, será el contrincante de los de Carlos Corberán en el último test antes de regresar a la competición.

Las 'urracas' han disparado su crecimiento en los últimos años gracias al soporte del capital árabe, fichando a grandes jugadores y disputando la UEFA Champions League. Aunque no viene de disputar precisamente una gran campaña, el cuadro británico se presentará en Mestalla con un equipo plagado de grandes jugadores.

Joao Cancelo of FC Barcelona and Sandro Tonali of Newcastle United in action during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg, football match played between FC Barcelona and Newcastle United at Spotify Camp Nou stadium on March 18, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 18/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Newcastle United - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Caras nuevas

El partido tendrá lugar el sábado 8 de agosto, a las 21:00 horas en el Camp de Mestalla. La 54ª edición del Trofeu Taronja recibirá a las caras nuevas que el Valencia CF haya fichado a lo largo del próximo mes, además de los jugadores ya cerrados: Justin De Haas y Aliou Dieng.

Solo un precedente

Esta será la segunda vez en toda la historia del Valencia que se mida en un partido con el Newcastle, con el que nunca se ha visto las caras en un encuentro de carácter oficial. El único cruce data de 2008 y fue un amistoso en St. James Park que perdieron los valencianistas por dos goles a uno, obra de Joaquín Sánchez.