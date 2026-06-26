Posible subasta por Julen Agirrezabala

La cesión de Julen Agirrezabala al Valencia CF no salió como todas las partes esperaban. Entre lesiones y un rendimiento que tampoco cumplió con las expectativas, el portero regresa al Athletic Club sin conseguir revalorizarse ni que los valencianistas hicieran efectiva la opción de compra, por lo que su futuro apunta lejos de San Mamés.

Ahora mismo los planes del cuadro bilbaíno pasan por quedarse con Unai Simón como portero titular, a Álex Padilla como suplente y al que ha vuelto a poner en el escaparate ha sido a Julen, que volverá a hacer las maletas buscando la continuidad que no ha tenido y ser el '1' en una portería de primera división.

13/12/2025 Julen Agirrezabala of Valencia CF laments during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Valencia CF at Riyadh Air Metropolitano Stadium on December 13, 2025, in Madrid, Spain. DEPORTES Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

El Dépor, el más interesado

En este contexto novias no le faltan al guardameta vasco, que es una de las opciones que manejan varios equipos, aunque dependerá en qué condiciones le deje salir el Athletic. El equipo más interesado en su fichaje es el Deportivo de A Coruña.

El conjunto recién ascendido a Primera División quiere reforzar su portería y ha puesto sus ojos en el vasco, al que le gustaría contratar en forma de traspaso, aunque con unos guarismos muy alejados de los 12 millones de opción de compra que tenía el Valencia. Según AS, las posibilidades para abaratar el precio podrían pasar porque el Athletic tuviera una cláusula de recompra.

Más clubes han preguntado

En Riazor no es el único sitio en el que gusta Agirrzabala, ya que el Racing de Santander también habría puesto sus ojos en él para contar con un portero con experiencia en la élite para su regreso a Primera División. Según medios vascos, otros equipos como la Real Sociedad, el Girona, el Celta, el Sevilla o el Oviedo habrían preguntado por su situación.