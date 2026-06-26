El Valencia CF renueva al lateral izquierdo del futuro

El relevo generacional de la factoría de laterales de Paterna está asegurado con Hugo Poveda. El futbolista de la generación de 2008 viene de firmar una grandísima campaña en División de Honor a pesar de ser jugador de segundo año, demostrando sus grandes dotes como jugador y asomándose al siguiente reto: luchar por minutos en el filial.

El premio del club no ha sido otro que la renovación del joven valenciano de 18 años, que seguirá formánose en la cantera y que estará en dinámica de filial aunque con edad de juvenil de tercer año. Óscar Sánchez lo conoce muy bien y sabe todo lo que puede darle.

12 años en Paterna

El jugador lleva 12 temporadas en la Ciudad Deportiva de Paterna, desde los seis años, un valencianista prácticamente desde la cuna que ha ido quemando todas las etapas hasta plantarse en un juvenil que revalidó su título de campeón de División de Honor.

El Valencia lo ha anunciado con un vídeo del futbolista recogiendo la nueva camiseta del club para la próxima temporada con detalles en rojo 'torino', la que vestirá una temporada más en busca de sus sueño de jugar algún día en el primer equipo.