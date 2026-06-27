Cambio de guion para Meunier, objetivo del Valencia CF, en el Mundial tras pasar a dieciseisavos
El lateral derecho pretendido por el cuadro de Mestalla se quedó sin minutos en la victoria de Bélgica contra Nueva Zelanda
El Valencia no le pierde la pista a Thomas Meunier, objetivo para el lateral derecho de Mestalla que está disputando el Mundial con Bélgica y que venció a Nueva Zelanda por 1-5 para pasar a los dieciseisavos como primera de grupo. Después de acabar contrato con el Lille, el defensor busca un nuevo reto en su notable trayectoria deportiva, donde España aparece como una vía atractiva de la mano de un conjunto valencianista que suspira por sus servicios.
Sin minutos
Thomas Meunier se encuentra actualmente disputando la Copa del Mundo con su selección, pero, tras ser titular en los dos primeros partidos, vio la victoria de Bélgica ante Nueva Zelanda desde el banquillo. Ante Irán fue cambiado en el 57 y frente a los oceánicos no participó ni un minuto. Timothy Castagne, del Fulham, ocupó su puesto en el lateral derecho. Bélgica se enfrentará a Corea del Sur el miércoles a las 21:00.
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