David Otorbi oposita a una vacante en el Valencia CF

La posición de extremo gana enteros para ser la que rompa el maleficio de los canteranos en el Valencia CF en la última temporada. La baja de Largie Ramazani, la nula confianza en Arnaut Danjuma y la lesión de Diego López pueden generar hasta tres vacantes en el juego exterior, pero es poco probable que haya tres fichajes. En este escenario, una de esas plazas gana enteros que sea para un jugador de la cantera.

El mayor examen en este sentido será para David Otorbi. El Valencia CF ha frenado su salida y Carlos Corberán quiere verlo en acción. El jugador tiene muchos intereses para salir cedido este mismo verano, pero los técnicos del primer equipo quieren evaluarlo porque tiene opciones de pujar por ese puesto en la rotación por banda.

Diego López, media temporada KO

El hecho de que Diego López vuelva después del mercado de invierno, además, hace que la posibilidad de que el 'cuarto' extremo sea un canterano en lugar de un fichaje sea mayor. En este escenario, es clave también que el club consiga encontrar un equipo que asuma el salario de Danjuma.

Momento clave para Otorbi

A esta oportunidad llega en un momento importante Otorbi. Después de su prematuro debut que disparó las expectativas, el extremo valenciano viene de jugar muy buenos partidos con el Mestalla y de demostrar un paso adelante en muchos aspectos del juego. Ha mejorado la toma de decisiones, sus acciones son menos 'alocadas', pero sí destacan por ser pura energía a la hora de atacar el espacio y medirse en velocidad con los laterales rivales.

David Otorbi en el partido contra el Espanyol 'B' / VCF

ReciéValencian renovado

Este año, además, renovó su contrato con el Valencia CF. El pasado mes de abril firmó su nuevo contrato hasta el próximo 30 de junio de 2028 con tres años opcionales como jugador del primer equipo. Los técnicos del club confían mucho en las posibilidades de este jugador y este verano tiene más opciones que nunca de dar el salto después de un año en el que ha trabajado de forma habitual con los 'mayores'.