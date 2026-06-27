Nagatomo, Kubo o Matsuki, guías en Europa del primer japonés del Valencia CF: Ryunosuke Sato

Ryunosuke Sato, fichaje inminente del Valencia CF, debutó en el primer equipo profesional del FC Tokyo con apenas 16 años en la Copa de la Liga. Con uno menos, lo hizo uno de sus principales ídolos y referentes, el jugador de la Real Sociedad Takefusa Kubo. El Tokyo, club al que la entidad de Mestalla abonará por el traspaso alrededor de cuatro millones de euros, es el denominador común en el inicio de las carreras de ambos futbolistas. El equipo de la capital nipona tiene fama de trabajar con buena nota con los jóvenes talentos, a los que además de curtir en sus instalaciones ha sido capaz de captar en las universidades o en las ligas juveniles del país. Hoy, en la disputa de la Copa del Mundo, donde Japón se cruzará en los dieciseisavos de final a Brasil, Kubo y el mítico Yūto Nagatomo, quien regresó al Tokyo para dar los últimos 'coletazos' de una excelsa carrera, son los principales referentes de este club en la selección nacional.

Los samuráis azules conquistan Europa

La apuesta por los jugadores japoneses desde el fútbol europeo es cada vez menos "apuesta". Un simple repaso a la lista de los internacionales que están compitiendo bajo la dirección de Hajime Moriyasu demuestra como 23 de los 26 jugadores compiten en ligas europeas. En Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Escocia, Bélgica, Francia, España, Dinamarca, Italia o Portugal. Más allá de lo deportivo, el premio también puede conllevar la expansión comercial por Oriente. Bajo esta tendencia creciente de jugadores de la selección nipona en el Viejo Continente, siempre y cuando su evolución no se tuerza en València, Sato reúne argumentos de sobra para ser el siguiente. De hecho, pese a su juventud (19 años), el extremo derecho cuenta ya con cinco partidos con la absoluta.

Nagatomo, pionero en el 'boom' nipón, desde la Universidad Meiji a triunfar en Italia

El internacional del FC Tokyo con Japón en el Mundial, Nagatomo, es el gran pionero del 'boom' de los japoneses en Europa junto con Keisuke Honda y Shinji Kagawa. Antes, habían abierto el camino históricos como Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura o Kazu Miura.

Los comienzos de Yūto Nagatomo tomaron forman en la Universidad privada de Meiji, una de las más prestigiosas del país. El FC Tokyo le echó el ojo y lo fichó oficialmente en 2008, aunque un año antes ya había debutado en el primer equipo. Cuatro temporadas después le bastaron para mostrarse como un defensa -lateral izquierdo- con la agresividad y la capacidad competitiva suficientes para brillar en el fútbol de Occidente. El futbolista ambidiestro aterrizó en la serie A de la mano del Cesana, que pagó 1,6 millones de euros por él tras un año mostrando sus cualidades en Italia como jugador cedido. Solo un curso después, lo fichó por un total de 6,5 millones el Inter de Milán, donde cumplió con creces entre 2011 y 2018. Su extenso caminar en Europa siguió con el Galatasaray y el Marsella. Desde 2021, el ahora lateral de 39 años juega con el Tokyo.

Lección de captación con Kubo tras el 'error' del Barça

En el mes de marzo de 2015, el club con el nombre de la capital nipona dio otra lección de captación. Takefusa Kubo, tras dar las primeras patadas al balón en escuelas de su ciudad natal, Kawasaki, brilló en el campus de verano del FC Barcelona en 2009 en edad benjamín. Dos años más tarde, La Masia lo atrapó para el Barça alevín, donde de su pierna zurda brotaban goles y asistencias. Sin embargo, a mediados de la temporada 2014/15, el Barcelona lo perdió por haberse saltado la reglamentación de transferencias de menores. Fue cuando, con 14 años, el Tokyo le abrió las puertas de su equipo juvenil con la perspectiva de un estreno cercano en la elite de la Japan League. Y así ocurrió. Con 15 años se estrenó en partido oficial con los mayores dejando a todos boquiabiertos.

La vuelta a Europa, ya con 18 años, estaba próxima. Se especuló con el Barcelona, pero el 'gato al agua' de Kubo se lo llevó el Real Madrid en junio de 2019. Tras el filial, la puerta del primer equipo blanco no pudo derribarla por la barrera de su ficha extracomunitaria. Tuvo que salir cedido, primero al Mallorca, con el que debutó en LaLiga en Mestalla. El Valencia de Dani Parejo ganó por dos goles a cero. Hubo más cesiones y, sobre todo, mucho crecimiento en el fútbol español, con las camisetas del Villarreal y el Getafe... y la Real apostó por comprarlo al Madrid, el 50 % de los derechos económmicos por 6,5 millones de euros.

Nagatomo y Kubo son los nombres más sonados que pasaron por los juveniles del Tokyo, los espejos más relucientes en Europa en los que se mira Ryunosuke Sato. Aunque no son los únicos. Otros juagdores jóvenes forjados en el equipo capitalino, traspasados a grandes ligas, con un futuro prometedor son, por ejemplo, los casos más actuales de Kuryu Matsuki y Taishi Brandon Nozawa.

Matsuki y Nozawa, casos más recientes

El Southampton fichó al centrocampista Matsuki para cuatro temporadas en el verano de 2024 con un coste que no se hizo público. En la primera campaña, el organizador zurdo marchó cedido al Goztepe de la Superliga turca. En tierras otomanas sumó 34 partidos en los que anotó seis goles y repartió cinco asistencias. Pese al difícil contexto, tan diferente en lo cultural y a edad temprana, Kuryu jugó y evolucionó en todos los sentidos, también en su valoración de mercado que ha ido subiendo. Ahora, con 23 años, es un jugador importante en el Southampton. Uno de los hombres clave en la excelente segunda vuelta de los ingleses, que los condujo a luchar por el ascenso hasta el playoff final. Sin embargo, quedaron expulsados por casos de espionaje táctico, dejando al 'Boro' la oportunidad de jugársela con el club que finalmente logró subir a la Premier, el Hull City.

Antes de que los ingleses se decidieran por hacerse con Matsuki, este joven -hoy en día, tiene 23 años- había representado en categorías inferiores a Japón, a la que había ayudado a ganar la Copa Asiática sub-23 en 2024, siendo nombrado jugador Juvenil del Año de la AFC. Una historia de éxito con las inferiores niponas similar a la de Sato, quien, en cambio, ha sido capaz de un salto más: la abosluta, con la que ha jugado cinco encuentros desde junio de 2025.

El traspaso más reciente del FC Tokyo de uno de sus jóvenes valores es del portero Brandon Nozawa. Hace un año, el Royal Amberes belga pagó un millón de euros por el prometedor arquero de 1,93. Referente de las inferiores como Sato, Nozawa ha estado, sin debutar, en la dinámica tanto de la Olímpica, en París, 2024, como la absoluta nipona. Desde octubre se hizo con la titularidad en el Amberes y, como Matsuki, su volar camina en aumento y despertando las miradas de clubes más potentes en el continente europeo.

Sato: captado por la escuela JACPA Tokyo

Por lo que respecta a Sato, el pronto valencianista, entró bajo la influencia del FC Tokyo en 2014 con ocho años, cuando fichó por el JACPA Tokyo, procedente del Aoyama. Cuatro años más tarde se graduó. En 2023, con la firma de su contrato profesional como sub-18, declaró: "Me llamo Ryunosuke Sato y me complace anunciar que he firmado un contrato profesional con el FC Tokyo. Estoy muy feliz de poder comenzar mi carrera profesional con mi club favorito, que me ha apoyado desde que estaba en cuarto grado de primaria, cuando me uní a la Clase Avanzada de la Escuela de Fútbol del FC Tokyo. Me convertiré en un jugador capaz de emocionar a mucha gente a través del fútbol. Jugaré con orgullo por el emblema azul y rojo, con ambición y pasión. Lucharé con todas mis fuerzas para ganar el título de liga, un sueño que he tenido durante mucho tiempo. ¡Gracias por su apoyo!". Ahora aspira a hacerse notar en Mestalla, su entrada a lo grande en Europa.

Los traspasos más sonados del Tokyo hacia Europa

Jugadores importantes del FC Tokyo que han dado el 'salto' a Europa:

Yūto Nagatomo (23 años, 2010/11) / 1,6 millones / Cesena (Italia), Serie A

Yoshinori Muto (22, 2015/16) / 2,8 millones / Mainz (Alemania), Bundesliga

(22, 2015/16) / 2,8 millones / Mainz (Alemania), Bundesliga Takefusa Kubo (18, 2019/20) / 2 millones / Real Madrid Castilla (España)

(18, 2019/20) / 2 millones / Real Madrid Castilla (España) Kuryu Matsuki (21, 2024/25) / - / Southampton-Goztepe (Inglaterra-Turquía), Championship, SuperLiga Turquía

(21, 2024/25) / - / Southampton-Goztepe (Inglaterra-Turquía), Championship, SuperLiga Turquía Shuichi Gonda (26, 2015/16) / cesión / SV Horn (Austria), Regional Liga Ost, Liga 2

Kento Hashimoto (26, 2020/21) / 0,8 millones / Rostov (Rusia), Premier Liga Rusia. Posteriormente, entre 2022 y 2024, Hashimoto jugó en Segunda de España con Huesca y Eibar

(26, 2020/21) / 0,8 millones / Rostov (Rusia), Premier Liga Rusia. Posteriormente, entre 2022 y 2024, Hashimoto jugó en Segunda de España con Huesca y Eibar Sei Muroya (26, 2020/21) / 50 000 euros / Hannover (Alemania), Bundesliga 2

Ryoya Ogawa (25, 2022/23) / cesión / Vitória Guimarães (Portugal), Liga Portugal

Shuto Abe (26, 2023/24) /- / Molenbeek (Bélgica), Jupiler Pro League

Taishi Brandon Nozawa (22, 2025/26) / 1 millón / Royal Amberes (Bélgica), Jupiler Pro League

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La venta de Sato al Valencia, próxima a los 4 millones, superará las cantidades anteriores que ha ingresado el Tokyo por traspasos de sus jóvenes valores a las ligas europeas.