Rels 'B' y David Bisbal se 'pasan' al Valencia CF
Los dos grandes artistas recibieron el obsequio de la nueva equipación valencianista en el Big Sound, festival que comparte sponsor con el club
Este fin de semana está teniendo lugar en Torrent el Big Sound festival en el que hay grandes artistas. Los platos fuertes llegaron en la jornada del viernes, con algunos cantantes como David Bisbal o Rels 'B', uno de los más 'pegados' de los últimos años.
El festival tiene entre sus patrocinadores principales a Cervezas Turia, que también es sponsor del Valencia CF, un vínculo que llevó al club de Mestalla a regalarle a ambos la primera equipación de la próxima temporada con su nombre serigrafiado a la espalda.
Éxito en Torrent
Ambos son dos artistas reputados y con cientos de miles de seguidores. Bisbal, con una dilatada trayectoria que ya encadena décadas, fue uno de los más aclamados en una actuación que llevó el Parc Central de Torrent hasta la bandera. También Rels, que en los últimos años ha sido de los artistas españoles más escuchados y que tuvo un éxitro tremendo, marcado además por ser el único festival valenciano al que acude este verano después de no estar en el cartel del Arenal Sound.
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