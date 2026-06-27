Lucas Beltrán negocia su vuelta a River Plate
El futbolista argentino dejará Europa para volver a Argentina y unirse de nuevo a las filas del conjunto del Monumental
Lucas Beltrán no volverá al Valencia CF en la 2026/27. El futbolista argentino está negociando para voler a vestir la camiseta de River Plate, conjunto para el que ya jugó en el pasado y con el que marcó 12 goles en 25 partidos, lo que le valió su llegada a la Serie A. En la Fiorentina no tuvo fortuna, más allá de la irregularidad del conjunto 'viola' que tampoco le brindó un contexto en el que pudiera explotar, algo similar a lo que le pasó en Mestalla.
El conjunto de Corberán intentó, una vez finalizada la temporada, consultar la situación del atacante de la Fiorentina, pero las exigencias económicas del equipo de Florencia eran demasiado altas, algo que cerró completamente la puerta a su regreso. Ahora, Fiorentina y River Plate negocian el aterrizaje de un futbolista que todavía es joven y que en la liga argentina puede demostrar todo su potencial.
Cifras en el Valencia
El argentino, nacido en Córdoba, fue ganando poco a poco protagonismo en el Valencia CF después de un arranque complicado. En el inicio de temporada no fue titular pero con el paso de las semanas su nombre fue apareciendo mucho más en las alineaciones de un Carlos Corberán que le encontró lugar por detrás del punta. Siendo ese punto de unión entre el delantero y el centro del campo, una zona en la que además era bastante útil por su trabajo colectivo.
A pesar de eso, las cifras de goles se resistieron en una temporada en la que el argentino marcó su primer gol en LaLiga ante el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano en un partido en el que el Valencia no mostró una mala versión. Ese fue su único gol en competición liguera, aunque dio dos asistencias contra el Espanyol y ante el Betis en la segunda vuelta.
En Copa del Rey también vio portería. Especialmente importante fue su tanto ante el Cartagena que forzó la prórroga. Por su parte, contra el Sporting también marcó y dejó claro que estaba pasando su mejor momento en el Valencia. Ahora, Lucas Beltrán, que está
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