Guido Rodríguez: un fichaje del Valencia CF sin plan B

El Valencia CF ultima el fichaje de Guido Rodríguez después de una semana de negociaciones que arrancó con el optimismo y la confianza del CEO de Fútbol Gourlay y el entrenador Carlos Corberán, tal y como publicó SUPER el lunes. A pesar del ruido que había en torno al argentino y el pesimismo que cada vez se apoderaba del valencianismo después de tantos meses de espera, el club tenía la sensación de que el acuerdo estaba próximo y que su esfuerzo no iba a ser en balde. La realidad días después es que la continuidad del pivote está más cerca que nunca. El club trabaja para cerrar definitivamente todos los flecos de la operación y anunciar de forma oficial un fichaje clave para el proyecto de la temporada 26/27.

El fichaje del argentino está a punto de concretarse gracias a la apuesta económica (ahora sí) del club y el empeño deportivo de Corberán. El técnico siempre dejó claro desde la primera reunión de planificación del mes de marzo en Paterna junto a Kiat Lim y el propio Gourlay la necesidad de asegurarse la continuidad del argentino. Desde entonces, el club se mostró decidido a llegar hasta el final para que Guido se convirtiera en la piedra angular del proyecto de la temporada 26/27 como está a punto de suceder.

Su fichaje se ha convertido en los últimos meses en una cuestión de Estado para el Valencia CF. Si la continuidad del mediocentro hace meses se consideraba prioritaria, con en el paso del tiempo pasó a imprescindible. Corberán tenía claro que era Guido o Guido. La prueba es que el club no tenía plan B al argentino. El club conocía la situación deportiva de otros mediocentros, pero no había activado ninguna vía. Una circunstancia que para bien y para mal conocían el jugador y sus agentes. Para bien porque el jugador se sentía reconocido y valorado. Para mal, en clave negociaciones, porque el jugador sentía que el Valencia iba a estar ahí y eso le permitía mayor margen de maniobra a la hora de escuchar ofertas. Finalmente, ha habido "sí, quiero".

Gourlay y Corberán asumieron desde un primer instante que el perfil del argentino era el ideal para liderar el centro del campo del equipo la próxima temporada gracias a su jeraquía, experiencia y conocimiento del vestuario y LaLiga española. El técnico nunca tuvo dudas. Habló con el futbolista, lo cuidó y siempre le hizo ver que sería referencial para el equipo. Como así será. El club nunca perdió la esperanza en el acuerdo económico e insistió al jugador en la voluntad de construir un proyecto ambicioso en torno a él que luche por objetivos europeos, como trasladó Gourlay a los agentes del futbolistas durante las primeras reuniones del mes de abril. Todo lo demás jugaba a favor del Valencia. El argentino es feliz en la ciudad con su familia y siente el reconocimiento del club, así como el cariño de sus compañeros y aficionados. La prueba es que el Valencia ha seguido presente en las redes sociales del futbolista durante el verano.

Corberán siempre ha mantenido durante las reuniones de planificación la voluntad de fichar a Guido y la necesidad de acertar en la incorporación del '6' consciente de que el error del verano pasado con el pivote (Baptiste Santamaría) condicionó la primera vuelta y obligó al club a hacer un esfuerzo en el mercado de invierno con la incorporación del propio Guido procedente del Aston Villa.

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El único momento de duda

Aunque la negociación ha sido larga y difícil, el técnico siempre confío en que Guido no les dejaría tirados a pesar de sus pretensiones (lógicas) deportivas y económicas. El único momento de dudas serias se produjo a principios del mes de junio cuando Lionel Scaloni pensó en el valencianista para ocupar la vacante del lesionado Leonardo Balerdi en la lista definitiva de la Albiceleste para el Mundial. Afortunadamente para los intereses del Valencia, el jugador no fue finalmente el elegido por el seleccionador y su fichaje siguió vivo. El club respiró porque la presencia del argentino en la Copa del Mundo hubiera dificultado mucho la operación por los tiempos de las negociaciones y la competencia que podría haberse sumado en caso buenas actuaciones a los ojos de todo el mundo del fútbol. El escenario ahora es bien distinto. Guido apoya a la selección desde casa y está cada vez más cerca de firmar por el Valencia después de tres meses de duras negociaciones. Fichar un futbolista de su dimensión no es fácil. Ya queda menos.