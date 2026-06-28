Horas clave para el futuro de Koba Koindredi
El FC Basel tiene hasta el próximo martes para decidir si ejerce la opción de compra por cuatro millones de euros para ficharle... Si la declina, el Sporting de Portugal le buscará salida
El exjugador del Valencia CF, Koba Koindredi, podría cambiar de equipo en las próximas horas o convertirse en una pieza disponble en el mercado. El FC Basel suizo tiene hasta el martes 30 de junio para decidir si lo quiere comprar por cuatro millones de euros o si decide dejar escapar la oportunidad y que vuelva al Sporting de Portugal.
El conjunto luso no cuenta con el jugador francés y espera una respuesta en firme del Basel en las próximas horas. De momento no hay comunicación, pero los portugueses esperan que los suizos apuesten fuerte por el jugador e ingresar esos 4 'kilos' importantes para su mercado de fichajes.
Importante en Basilea, pero no imprescindible
El futbolista ha sido importante, pero no indiscutible esta temporada con los suizos. Después de una gran campaña cedido en el Laussanne dio el salto al gigante helvético, con el que ha jugado 41 partidos entre todas las competiciones marcando dos goles y dando una asistencia.
Si no lo compran, saldrá a otro equipo
En caso de no pagar los cuatro millones de euros, el Sporting de Portugal tratará de darle salida a lo largo de los meses de julio y agosto, ya que no cuentan con el jugador. Su intención es la de recuperar la inversión que hicieron, pero puede ser complicado.
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