LaLiga Hypermotion llama a la puerta de Víctor jr. mientras espera a la pretemporada del Valencia CF

Las vacaciones para los jugadores del Valencia CF terminarán el próximo 2 de julio, cuando comenzarán por grupos a someterse a las pertinentes pruebas y revisiones médicas antes de arrancar los entrenamientos el lunes 6. Entre los futbolistas que comiencen el trabajo de preparación se espera que haya un grupo de canteranos con nombres propios como los de David Otorbi y Víctor Júnior. El vallisoletano, hijo del mítico Víctor, que brilló en LaLiga con las camisetas del Real Valladolid y el Villarreal CF, destacó la pasada temporada en las filas del VCF Mestalla con actuaciones que no pasaron desapercibidas para varios clubes de Segunda División.

Mediapunta con olfato goleador y capacidad para asistir con su pierna izquierda, Víctor ha demostrado también en determinados momentos de la temporada habilidad para romper desde una banda. A sus 18 años, el zurdo se ha consolidado en una categoría difícil para los jóvenes como es la Segunda División RFEF. De hecho, los números ofensivos que ha cosechado con el filial valencianista son excepcionales en el fútbol español para jugadores en edad sub-20. Después de 35 partidos con el Mestalla, el pucelano firmó 12 goles y cuatro asistencias.

'Atado' como blanquinegro con un contrato hasta junio de 2029

El rendimiento de Víctor Júnior, a quien el Valencia incorporó hace un año cedido por el Levante UD con opción de compra, ha provocado que muy pronto los responsables técnicos del club decidieran quedarse en propiedad con el internacional español sub-17. Esta semana, precisamente, el club oficializó el nuevo contrato del atacante hasta el 30 de junio de 2030 con la presencia en las fotografías del CEO de Fútbol, Ron Gourlay.

Redacción SD

La progresión experimentada a lo largo de la temporada con el filial blanquinegro no ha pasado desapercibida para clubes del fútbol profesional, equipos con dos categorías por encima de la división en la que se estrenó el pasado verano con 17 años. Mientras aguarda con ilusión el momento de verse en la pretemporada del primer equipo del Valencia, LaLiga Hypermotion ha llamado a la puerta de Víctor Júnior.

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El Real Valladolid, de su localidad natal, el Granada CF, el Albacete Balompié y el FC Andorra, clubes con aspiraciones de ascenso a Primera División, han preguntado ya por las condiciones para poder contar con la cesión de Víctor la próxima campaña 2026/27. De momento, el interés de estos equipos de Segunda se encuentra en 'stand by' mientras el mediapunta confía en convencer a Carlos Corberán durante la pretemporada con el primer equipo valencianista.