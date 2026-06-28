Problemas para Miguel Ángel Corona en Panathinaikos

En Grecia tampoco. La carrera de Miguel Ángel Corona como director deportivo acumula otro fracaso más tras su infausto paso por el Valencia CF. El madrileño se encuentra en serios problemas en Panathinaikos antes de que se cumpla un año de su aterrizaje, ya que en el club le han rebajado el status hasta convertirlo en una figura residual según medios griegos.

Este domingo, el periodista Ángel García anunció que el cuadro heleno habría tomado la decisión de despedirlo. La noticia no ha sido confirmada por el club, pero diversos rotativos de Grecia desmienten tal extremo, aunque explican con dureza la situación que vive el extrabajador del Valencia CF en la institución.

Posición debilitada en la estructura del club

Tanto SDNA como Sportal, dos de los principales medios deportivos griegos, señalan como infundada esta noticia... Pero explican que no se descarta que acabe sucediendo a lo largo del verano. Esto se debe a que la posición de Corona se ha ido debilitando dentro de la estructura deportiva de Panathinaikos.

Corona fue fichado como director deportivo, pero unos meses más tarde el club fichó a Stefanos Kotsolis para desempeñar ese rol, relegando al madrileño a categoría de asesor técnico. Un camino inverso al que hizo en el Valencia, club en el que paulatinamente fue mejorando su cargo a pesar de los nefastos resultados deportivos del equipo.

"Sin participar en las decisiones centrales"

En el periódico Sportal, de hecho, explican lo sigiguiente sobre su posición actual: "Por el momento, el asesor técnico español permanece en su puesto, con responsabilidades muy reducidas y sin participar en las decisiones centrales. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro. Esto, por supuesto, podría cambiar durante el verano, pero el tuit del periodista español carece de fundamento, ya que no se basa en ningún hecho", exponen.