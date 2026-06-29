Caufriez vuelve al mercado

Maximiliano Caufriez vuelve a estar disponible en el mercado de fichajes. El central belga, que defendió la camiseta del Valencia CF durante la segunda mitad de la temporada 2024/25, ha rescindido su contrato con el Clermont Foot 63, conjunto de la Ligue 2 francesa, por lo que afronta el verano como agente libre.

El Valencia CF incorporó a Caufriez en el mercado invernal de la campaña 2024/25 para reforzar el eje de la defensa. La salida de Cenk Özkacar rumbo al Real Valladolid obligó al club de Mestalla a buscar una alternativa y la dirección deportiva encontró en el central belga una oportunidad de mercado, cerrando su cesión procedente del Clermont.

Su etapa en Mestalla, sin embargo, fue muy breve. Caufriez únicamente disputó un partido oficial con el Valencia CF, en el empate (1-1) frente al Getafe en el Coliseum. El central completó los 90 minutos, pero su estreno quedó marcado por una mano dentro del área en el tiempo de descuento que permitió al conjunto azulón empatar el encuentro desde el punto de penalti, en la que terminó siendo su única aparición con la camiseta blanquinegra.

Libre tras rescindir con el Clermont

Ahora, Caufriez ha puesto fin a su etapa en el Clermont Foot 63 de mutuo acuerdo, quedando completamente libre para negociar con cualquier club. A sus 28 años, el defensa busca un nuevo proyecto con el que relanzar su carrera tras su experiencia en Francia y su paso por LaLiga.

El Standard de Lieja, atento

Su futuro podría pasar por un regreso a Bélgica. Según las últimas informaciones, el Standard de Lieja sigue de cerca la situación del central y valora positivamente su experiencia. En el club belga consideran que su perfil encaja en la plantilla y, además, Caufriez conoce a Dimitri Lavalée, con quien coincidió anteriormente tanto en el Sint-Truiden como en las categorías inferiores del propio Standard.

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Por el momento no existe un acuerdo cerrado, aunque el interés del conjunto belga sitúa al exjugador del Valencia CF cerca de regresar a su país para iniciar una nueva etapa en su carrera.