Cillessen se despide del equipo de su vida y sale al mercado

Punto y final para la tercera etapa de Jasper Cillessen en el equipo de su vida. El portero ha finalizado contrato con el NEC Nijmegen, que no renovará el contrato del meta ex del Valencia CF. A sus 37 años, a priori, el portero quiere continuar con su carrera deportiva, pero tendrá que explorar las opciones que tiene en el mercado.

El neerlandés regresó al su primer equipo como profesional después de un curso en Las Palmas. El NEC pagó un millón de euros al Valencia CF en 2022 para que volviera a casa. Sin embargo dos temporadas después le llegó la llamada del cuadro amarillo para volver a Primera División. No lo dudó y realizó una gran temporada, en la que no evitó el descenso y que terminó de la peor manera posible con una lesión por una perforación en el intestino.

Tras esa nueva etapa en España regresó al NEC Nijmegen, donde continuaba allí desde 2025. Ahora tras dos temporadas su contrato no ha sido renovado, pese a que el jugador quería continuar.

Jasper Cillessen en su presentación con el NEC Nijmegen / @necnijmegen

Este fue el mensaje que escribió Cillessen en sus redes sociales: "Hoy, lamentablemente, he decidido no renovar mi contrato con el NEC por un año más. Mi deseo era firmar por al menos dos años y, después, dar mis primeros pasos como entrenador de porteros dentro del club. Por desgracia, no hemos llegado a un acuerdo"

“A pesar de mis expectativas, miro atrás y ha sido un año bonito. Gracias a todos en el club, a la afición y a quienes me apoyaron. ¡Gracias! ¡Mucha suerte en Europa!”, añade después de lograr la clasificación para una competición europea, que no disfrutará con el NEC Nijmegen.

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Cillessen termina su tercera etapa en el NEC disputando 12 partidos esta temporada, casi todos ellos en la Copa neerlandesa, en la que cayeron goleados contra el AZ Alkmaar en la final. Ahora el meta neerlandés deja en el aire su continuidad en el fútbol profesional después de pasar por Ajax, Barcelona, Valencia y Las Palmas.