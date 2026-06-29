Eliaquim Mangala anuncia un cambio definitivo en su futuro

Eliaquim Mangala cuelga las botas a los 35 años. El exjugador del Valencia CF ha anunciado un cambio importante en su vida: retirarse del fútbol. El central, que defendió la camiseta valencianista en dos etapas diferentes, deja el fútbol profesional tras cerrar su última aventura en Bolivia en las filas del Oriente Petrolero.

"He vivido mucho más de lo que jamás imaginé. He tenido lesiones, he ganado títulos. He jugado en diferentes países, he conocido gente, he aprendido idiomas. Es una mezcla de muchas cosas que, al final, ha sido realmente hermosa; he tenido mucha suerte", comentó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Fichado por el Manchester City por casi 54 millones de euros en 2014, Mangala se convirtió durante un tiempo en el defensa más caro de la historia. Aquejado por las lesiones, jugó posteriormente en el Valencia, el Everton y el AS Saint-Étienne, entre otros, antes de finalizar su carrera en Bolivia.

Se resistía a dejar el fútbol

Quien fuera central del Valencia CF en dos ocasiones, dejó Mestalla en verano de 2021 y permaneció sin equipo hasta invierno, momento en el que el St-Étienne lo firmó hasta final de temporada. Al finalizar su contrato temporal no encontró nuevo destino y todo apuntaba a una prematura retirada. Sus muchas lesiones podían estar pasándole factura. Un año después, en verano de 2023, recibió la llamada del Estoril luso. Su rendimiento fue de más a menos y el pasado mercado veraniego se quedó esperando una última llamada con la que poder seguir vinculado al fútbol. Seis meses le llegó la oportunidad para un último baile en Bolivia.

Mangala durante un entrenamiento con el Valencia / SD

Dos pasos por el Valencia

Eliaquim Mangala fue uno de los mejores centrales del mundo. Allá por 2011 era uno de los defensas más prometedores del Viejo Continente y sobresalía en el Standard Lieja desde antes de ser mayor de edad. El conjunto belga destacaba por ser un club de clara formación y no eran pocos los jugadores de 16 ó 17 años que ya se hacían un hueco en los onces. Que se lo digan a Batshuayi, otro exvalencianista con el que llegó incluso a compartir vestuario brevemente.

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Presentación de Garay y de Mangala, junto a Layhoon y a Suso García Pitarch / IGNACIO HERNANDEZ

El Valencia CF se interesó entonces por Mangala, pero el Oporto se adelantó por su fichaje y años después fue el City quien pagó 45 kilos por él. Una cesión al Valencia y un contrato posterior una vez libre fueron sus vínculos con Mestalla. En total, 54 partidos en tres campañas y muchas lesiones que no le permitieron dar su mejor versión.