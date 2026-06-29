El fichaje estratégico de Guido equilibra las 'apuestas' del Valencia CF: deseo cumplido a Corberán

El Valencia CF ha arrancado la semana con el objetivo de cerrar definitivamente todos los flecos de la operación Guido Rodríguez y anunciar de forma oficial un fichaje clave para el proyecto de la temporada 26/27. El club ultima la continuidad del argentino después de una semana de negociaciones que arrancó con el optimismo y la confianza del CEO de Fútbol Gourlay y el entrenador Carlos Corberán, tal y como publicó SUPER el lunes. A pesar del ruido que había en torno al argentino y el pesimismo que cada vez se apoderaba del valencianismo después de tantos meses de espera, el club tenía la sensación de que el acuerdo estaba próximo y que su esfuerzo no iba a ser en balde. La realidad días después es que la continuidad del pivote está más cerca que nunca.

Guido no es un fichaje más. El fichaje estratégico del argentino está llamado a ser la piedra angular del proyecto 26/27 por su jerarquía, expriencia y conocimiento de la liga española y del vestuario del Valencia del que ya es uno de los líderes. La idea del club es construir un equipo alrededor del argentino. Guido tiene que hacer un poco mejor a todos como demostró la segunda vuelta del campeonato (tercer mejor equipo en puntuación solo por detrás de Barcelona y Real Madrid).

El fichaje de Guido va más allá de lo futbolístico. El clave planificación deportiva es un paso adelante muy importante porque equilibra las tres primeras 'apuestas' del Valencia. El club arrancó el mercado 26/27 con tres movimientos interesantes, pero que no han jugado en ligas mayores como Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, a la espera del anuncio oficial. Con las tres apuestas ya en el bolsillo, llegaba la hora de reforzarse con jugadores contrastados que equilibrasen el equipo y solucionaran algunos de los problemas de la plantilla como el pivote y eso es lo que está a punto de conseguir Ron Gourlay.

El CEO de Fútbol ha apretado hasta el final con una apuesta económica importante (ahora sí) que permite dar un salto competitivo al equipo y cumple el deseo del entrenador después de un inicio de mercado interesante, pero que no se correspondía con los objetivos europeos que de momento pregona internamente el club. Llegaba la hora de los fichajes clave, como publicó SUPER, y Guido es uno de ellos. Tal vez el más importante.

En este sentido, el club da mucho valor también a la continuidad de Stole Dimitrievski después de ganarse la confianza del míster por su rendimiento y personalidad en el campo y ejercer la opción de compra que estipulaba su contrato.

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Sin plan B

El fichaje de Guido, como informaba este periódico, no tenía plan B. Corberán tenía claro que era Guido o Guido. El club conocía la situación deportiva de otros mediocentros, pero no había activado ninguna vía. Una circunstancia que para bien y para mal conocían el jugador y sus agentes. Para bien porque el jugador se sentía reconocido y valorado. Para mal, en clave negociaciones, porque el jugador sentía que el Valencia iba a estar ahí y eso le permitía mayor margen de maniobra a la hora de escuchar ofertas. Finalmente, ha habido "sí, quiero". Ahora falta plasmarlo por escrito.